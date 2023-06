Ella es la mejor Asesora Inmobiliaria

Ella tiene 37 años de edad, está casada, tiene 5 “perrhijos”, estudió administración y cuenta con maestría en calidad.

Empezó su carrera en el sector hotelero y fue ahí donde un colaborador identificó su talento nato para conectar con las personas y la invitó a pasar de un rol administrativo al rol del vendedor. Dar ese paso fue un gran riesgo y hoy no se arrepiente de haberlo tomado.

Lleva 5 años con Babel Group en donde empezó su carrera como Profesional Inmobiliario. En este tiempo, ella ha logrado tener un ingreso superior al de trabajos previos e inclusive vendió una casa de 25 millones de pesos y se ha consolidado como una de las piezas claves en el área comercial de Babel Group.

Hablar de la historia de colegas inmobiliarios es un acto que dignifica al Profesional Inmobiliario y nos enaltece a todos como gremio pues la historia de éxito de un asesor, contagia, revoluciona e inspira a que otros sepan que se puede triunfar en este negocio.

Antes de compartir su receta de éxito, te comento que ella, al igual que muchos candidatos a Asesor Inmobiliario, migró de otro sector con la idea de trabajar de medio tiempo y su primera lección fue que sería aceptada en la inmobiliaria a la que aplicó, siempre y cuando se dedicara de tiempo completo o no sería aceptada. Después de platicar con su esposo y de romper el cochinito para aguantar al menos tres meses sin vender, inicio de tiempo completo como Asesora Inmobiliaria.

¿Por qué te comparto su historia como un caso de éxito? Lo primero que hice fue preguntarle a los líderes de Babel Group, quién es su mejor Asesora y fueron ellos quienes me comentaron que tenía que escuchar su historia.

No se equivocaron, esta columna de opinión está dedicada a Cecilia Fuentes a quien le agradezco por regalarme el espacio para entrevistarla, así como el permiso para compartir a todos los colegas inmobiliarios su receta y fórmula para triunfar.

Ahora bien, no todo ha sido fácil para Ceci, en estos cinco años ha sufrido golpes bajos de otros colegas inmobiliarios en el sector informal que le arrebataron clientes con técnicas poco éticas. Cuando entró como asesora, nos comentó que no contaba con un círculo de poder amplio así que los clientes potenciales de campañas que le ofreció Babel, representaban el 70% de sus ventas anuales así que debía cuidar esos leads y dar un seguimiento descomunal para no perder ni una oportunidad.

En esos primeros meses, Ceci se dio cuenta que la calificación de clientes y la habilidad de construir conversaciones se convirtieron en una de las habilidades más importantes para entender el motivo real de sus clientes para comprar para poderlos asesorar mucho mejor.

Hoy día, sus porcentajes de captación de compradores se invirtieron como sucede en la historia de un top producer, hoy día nos comenta que el 70% provienen de su círculo de poder de los cuales surgen de varios referidos (sí, cada vez que Ceci cierra, le pide a sus clientes 3 referidos sin pena y le funciona). ¿Tú lo haces?

Ahora bien, hasta aquí parece que Ceci subió a la cima sola pero eso es incorrecto. Algo que Ceci reconoció, fue que la inmobiliaria Babel Group siempre le ha ofrecido las herramientas de administración de clientes (CRM), herramientas digitales, capacitación, líderes que empoderan e instalaciones para realizar su trabajo. Sin embargo, lo que Ceci comentó que hace toda la diferencia, es el equipo de Asesoras las cuales se apoyan y no se dejan atrás.

El éxito de Ceci lo disfruta invirtiendo en recorrer el mundo pues ama viajar. Sin embargo, también reconoce que esta profesión es muy celosa y que es de jornadas largas en fin de semana, se trabaja en horarios extendidos y te toca sacrificar días inhábiles pues son días donde muchas personas pueden visitar las propiedades.

Esta historia no puede finalizar sin la receta secreta de Ceci. Colega, recuerda elegir una gran inmobiliaria que te permita crecer, ahorra para los meses de sequía, valora y cuida los leads que te da tu empresa, no dejes de atender a un lead, pide referidos, capta compradores siempre, capta propiedades, ofrece seguimiento personalizado y en los momentos difíciles, levántate y sigue caminando de la mano de tu equipo.

A mí me inspiró, ¿a ti también?

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.