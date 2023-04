¿Sabías que normalmente el 50% de las propiedades que son firmadas en exclusiva, no se lograrán vender al final del vencimiento del contrato?

Desconozco si conocías este dato de almanaque inmobiliario, sin embargo, lo que en verdad es relevante que recuerdes al finalizar esta reflexión, es que una causalidad importante por la cual no se venden las propiedades, está relacionada directamente con el acto de asignar un valor incorrecto de venta.

Seguramente algunos colegas inmobiliarios que están leyendo, se van a escudar en el pretexto más fácil, es que el propietario me dijo lo que pedía y yo sólo acaté órdenes. El acto de evadir tu responsabilidad como Profesional Inmobiliario al asignar el valor correcto para salir a vender, en realidad no te ayuda en lo absoluto como negocio y nos perjudicas a todos los colegas inmobiliarios por no realizar tu trabajo en establecer el precio correcto con base en un estudio como debe de ser. Aunado a esto, distorsionas el mercado y peor aún, no vendes, pierdes tu dinero, tu buena reputación y confianza.

Te quiero invitar a que agarres al toro por los cuernos, asumas tu responsabilidad y dejes de evadirla. Lo que tienes que hacer como verdadero Profesional Inmobiliario es realizar tu estudio de estimación y cuando identifiques que una propiedad está por arriba del mercado, encontrar la forma más elegante y respetuosa, pero sin titubear, para decir a tu cliente: “tu casa no vale lo que piensas”.

En segunda instancia, debes realizar la sugerencia al propietario sobre el valor correcto, con el cual debe salir tu cliente con base en el método de mercado o de costo, para poder incrementar las probabilidades de venta.

¿Te gustaría recordar cómo realizar una estimación de valor bajo el enfoque de mercado?, primero debes identificar de 3 a 5 propiedades en portales inmobiliarios, anuncios en prensa escrita como en Novedades Yucatán y fuentes similares que se encuentren en la misma colonia con m2 de construcción similares y que estos no difieran por más del 10% a la baja o a la alza.

Ya que tengas la muestra, te invito a que dividas el valor de la propiedad entre los m2 de construcción y con ello obtendrás un precio por m2 promedio. Este valor lo tendrás que multiplicar por los m2 de tu propiedad y con ello tendrás un valor de mercado.

Ahora bien, pensemos que todavía no estás tranquilo y quieres validar tu ejercicio con otras fuentes similares. Entonces te invito a que realices el mismo ejercicio en plataformas como EASYBROKER, Yals y Radar MX de Tinsa, para que tengas más ejercicios y puedas llegar a una conclusión que tendrás que exponer al dueño y sugerir el precio correcto para salir y para cerrar la operación. Obvio si quieres ir a la segura, haz un avalúo a través de un experto y llega a un acuerdo con el propietario.

Después de obtener el valor correcto de mercado, me queda claro que llegamos al momento más álgido en el proceso de captar una propiedad y conseguir la exclusiva, se trata del momento clave de sensibilizar, explicar y reforzar sobre el precio correcto de la propiedad. Aquí el Asesor Inmobiliario tendrá que pasar por momentos incómodos, pero no debe dudar en dar a conocer esta información, o de lo contrario estará asumiendo una responsabilidad injustificada en términos mercantiles y en verdad afectarás a los propietarios, a los asesores quienes ejercen esta gran profesión, así como al mercado, la industria y al futuro de nuestra ciudad.

Si tu cliente insiste en salir con un valor incorrecto y fuera de mercado por su propiedad, te comparto que siempre tienes la libertad de no aceptar dicho encargo.

Si quieres ser un Profesional Inmobiliario Top Producer, tendrás que aprender a lidiar con este momento incómodo, el cual repetirás semanalmente, pues la captación de propiedades nunca termina.

¿Te gustaría que toque algún tema en particular? Escríbeme tus ideas al siguiente email: [email protected]

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.