Tengo el presentimiento que varios Asesores Inmobiliarios iniciarán este 2024 deseando ganar más que el año pasado. Esta es una gran meta y estoy convencido que sí se puede lograr. Yo te voy ayudar con esta columna a que te acerques un poco más a esta meta.

En específico, te ayudaré con una recomendación. Capta 25 propiedades en exclusiva antes del 30 de Junio 2024 y tendrás un mejor año en comparación con 2023. Esta meta es por Asesor, no por Inmobiliaria.

Probablemente, la gran mayoría encuentre imposible enlistar 25 propiedades en exclusiva en 6 meses. Recuerda que para alcanzar lo imposible, el primer paso es lograr lo posible. En este sentido, en esta columna me voy a enfocar en que tengas algo muy claro en el proceso de captación de una propiedad, me enfocaré en la primera acción, cuando tomes el teléfono para llamar a la lona o anuncio que viste con las palabras “Venta Trato Directo”, debes saber que el objetivo de esta primer llamada no es ganarte la exclusiva, lo único que debes obtener es la cita donde le presentarás tus servicios al propietario para ganarte la exclusiva.

Resulta que muchas veces en esta primera llamada los nervios nos vencen y terminamos queriendo vender nuestro servicio de exclusiva a una persona que nunca ha escuchado de nosotros y que tampoco nos conoce. Si empatizamos con la persona que nos tomo la llamada, nosotros probablemente tampoco le daríamos la exclusiva de nuestra propiedad a una persona a quien no conocemos y no sabemos de su reputación ni resultados.

En este sentido, recomiendo que le bajes el nivel de nervios y temor a esta primera llamada al saber que solo buscarás conectar con la persona y posteriormente buscarás conseguir el día y hora en donde podrás realizar la venta del servicio de exclusiva ya sea presencial o en línea.

¿Cómo conseguir la cita vía telefónica?

En esta primera llamada debes saber que tendrás unos 30 segundos para conectar con la persona. En este sentido practica cuantas veces sea necesario y ve armando tu guión para no fallar y no desperdiciar esos valiosos segundos. Recuerda en estos 30 segundos debes primero que nada presentarte diciendo tu nombre, el nombre de la inmobiliaria a la que perteneces y decir explícitamente que lo llamas para compartir que tu te dedicas al negocio de la asesoría inmobiliria y lo puedes ayudar a vender su propiedad y finalmente la fuente donde viste su propiedad anunciada (sea periodico, lona o portal inmobiliario).

Después de esta breve presentación, debes intentar obtener información básica de tu interlocutor para continuar con la llamada. En este sentido, deberás preguntar de forma sutil el nombre de tu interlocutor y validar si es el propietario. Anota el nombre pues será muy útil el resto de la asesoría. Yo sugiero que le preguntes de la siguiente manera:

¿Con quién tengo el gusto? Inmediatamente puedes validar si es el propietario con la siguiente aseveración: Asumo que tu eres el propietario ¿cierto?

Con esta breve interacción podrás saber si estás hablando con la persona correcta para continuar la llamada. Si no es el propietario, pide el nombre, día y hora en que puedes regresar la llamada para hablar con la persona que puede tomar la decisión y con la que quieres terminar haciendo la cita. En otras palabras, no hagas citas con personas que no son propietarias o súbelas a la cita con las propietarias en caso que sean familiares (esposa o esposo o hijos) para que no se ofendan.

Si ya validaste que hablas con el propietario, aquí es donde puedes acercarte al fin de la llamada y de tu objetivo con el siguiente cierre: Nombre del cliente, me gustaría compartirte como hemos ayudado a varios clientes en tu colonia a vender sus propiedades bajo nuestra metodología y estrategia. ¿Te pudiera compartir en una cita breve la forma en que trabajamos para que tú evalúes si somos la empresa que te pudiera apoyar a conseguir tu objetivo?

Probablemente tengas que sortear objeciones las cuales ya no dan tiempo de abordar en este espacio pero considero que está claro el objetivo de esta fase del proceso de captar propiedades en exclusiva y la meta que debes tener como mínimo para incrementar tu ingreso.

Si gustas que te regale un guión para esta llamada o tutorial, envíame un mensaje por WhatsApp al +52(999)366-6754 y con gusto te comparto el guión o tutorial para que incrementes el número de propiedaes en exclusiva en este arranque 2024.

¿Estás list@ para conseguir tus 25 exclusivas en este primer semestre?

Jesús (Chuy) Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.