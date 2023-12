Existe un organización inmobiliaria a nivel global que yo identificó como una aceleradora de inmobiliarias o asesores inmobiliarios la cual se llama Keller Williams.

Keller Williams es una plataforma que te permite llevar tu carrera como Asesor o Inmobiliaria al siguiente nivel. Keller William posee un modelo para llevarte a ser un Asesor Inmobiliario exitoso y ésta receta la puedes encontrar en el libro rojo que escribió Gary Keller y Jay Papasan titulado, El Millonario Guía del Profesional Inmobiliario, el cual puedes comprar en Amazon o en algún Market Center de Keller Williams cerca de tu ciudad.

Si le preguntas a los líderes de Keller Williams sobre los canales comerciales exitosos para conectar con prospectos vendedores o compradores, te van a decir que el correo electrónico ocupa el lugar uno o dos en nivel de importancia.

Me atreví a escribir sobre este tema pues he identificado que son pocos los colegas inmobiliarios que le tienen fe al correo electrónico. Muchos piensan que es un canal comercial anticuado o de una generación pasada. La sorpresa para ti colega que lees esta columna, es que el correo electrónico sigue siendo super potente y pocos lo utilizan para mejorar sus ingresos como asesores o inmobiliarias.

Entonces ¿Cuál es el propósito de esta reflexión inmobiliaria?

Lo que busco es invitarte a utilizar más el correo electrónico o reforzar lo que ya estás haciendo pues el correo electrónico te puede llevar en el mediano y largo plazo al nivel de ventas que deseas.

Ahora bien, quizá a estas alturas de la lectura estás pensando, ok Chuy, ya me quedó claro pero, ¿quiéres que empiece a mandar cientos de correo uno a uno?. La respuesta es si y no, claro que quiero que empieces a enviar cientos o miles de correos eletrónicos semanalamente. Lo que no quiero es que redactes correos electrónicos uno a uno pues hoy existen plataformas tecnológicas para el envío masivo de email las cuales te permiten personalizar correos y hacer diseños super profesionales y enviar de forma masiva.

¿Qué plataformas recomiendo para el envío de campañas de email marketing? En el caso de Keller Williams, sus integrantes ya cuentan con plataformas internas para hacer el envío masivo con toque personalizado. Ahora bien, si no estás en KW no es el fin del mundo, puedes hacer uso de las múltiples plataformas externas que existen para envío de correo masivo.

La plataforma de email marketing que yo te recomiendo es Mailchimp, esta plataforma es para los asesores o inmobiliarias que no tienen un CRM el cual ya ofrece esta función. Resulta que Mailchimp tiene una versión gratuita para envío masivo de emails de hasta 2,000 correos electrónicos. Esto quiere decir que todos los prospectos históricos que tienes en tus bases de datos con nombre y correo electrónico, ya los podrás utilizar.

Entre más contactos tengas y mejor ordenados estén, más fácil será el diseño de campañas. Si tus prospectos vienen de Portales Inmobiliarios como Inmuebles 24, Vivanuncios, Lamudi, Propiedades y otros portales similares, se complicará la carga pues no todos los portales comparten datos completos con correo eletrónico. Ahora bien, para tus prospectos generados a través de campañas de Facebook, será mucho más sencillo el cargar esos contactos de los cuales probablemente si tendrás sus datos con correo electrónico vigente.

Esto mismo que comparto, lo podrás realizar con un CRM. Yo recomiendo HUBSPOT pues desde su versión gratuita puedes organizar tu empresa y diseñar campañas de mailing donde podrás personalizar los correos y posteriormente identificar cuáles son los destinatarios que demostraron más interés a tu correo con lo cual será más fácil tomar el teléfono y contactarlos.

¿Qué sugiero que publiques?

Sugiero que programes campañas de contenido de valor con una mezcla de propiedades que comercializas, noticias y algo sobre los servicios que ofreces. En este mismo contexto, recomiendo que mandes un email semanal a tus listas donde puedas conectar con tu público. Espera que de cada correo que envíes, el 10% al 20% de los destinatarios abrirán tu email y de esa población un 2% a 5% dará click en alguno de los links que compartiste.

La frecuencia de tus campañas hará que poco a poco muevas a esos prospectos en tu embudo de venta. Recuerda que a través de estas mismas campañas, podrás levantar una campaña de captación de referidos de clientes vendedores o compradores.

Colega, espero que a estas alturas sepas que no todo recae en TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, el correo electrónico sigue siendo un motor potente para trabajar tus prospectos y llevar tu negocio al siguiente nivel.

¿Estás listo para retomar el envío de correo electrónico a toda tu base y círculo de poder?

Jesús (Chuy) Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.