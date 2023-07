Xec inmobiliario: La lona ideal

En el competitivo mundo de los bienes raíces, la publicidad y la promoción efectiva son elementos clave para destacar entre otras inmobliarias o propiedades y atraer clientes potenciales. Una herramienta de marketing esencial que no pasa de moda para promover nuestras propiedades son las lonas. Esta herramienta tiene generaciones funcionando, mi abuelo la utilizaba, mi papá la utilizaba y les apuesto que hoy no falla en cualquier ciudad del mundo ver una lona con las palabras: SE VENDE.

De igual forma, me ha tocado ver lonas sin ángel, con faltas de ortografía, letra pequeña, un QR que no sirve y otras áreas de oportundiad. En este contexto, me tomé la libertad de escribirle a mis colegas unas cuantas recomendaciones para la creación y el diseño de sus lonas de promoción:

Claridad y Simplicidad: La primera regla para crear lonas efectivas es mantenerlas claras y concisas. Evita el uso de textos excesivos y opta por mensajes cortos y directos. Yo recomiendo el famoso SE VENDE o SE RENTA con el teléfono de la empresa para que se pueda reutilizar para otra propiedad y evitar la sobreproducción de lonas la cuales deben inlcuir el teléfono con logo de WhatsApp y logos de redes sociales.

Diseño Atractivo: Una lona bien diseñada es atractiva a la vista y capta la atención del público objetivo. Utiliza colores que armonicen con la identidad visual de tu inmobiliaria y asegúrate de que las imágenes utilizadas sean de alta calidad y representen de manera efectiva la propiedad que se promociona.

Ubicación Estratégica: La ubicación de la lona es crucial para su éxito. Colócala en un lugar con alto tráfico peatonal y vehicular, preferiblemente cerca de la propiedad anunciada o en áreas de interés cercanas. Asegúrate de obtener los permisos necesarios antes de colocar la lona en lugares públicos.

Información Relevante: En algunos casos con lonas de gran escala, se vale proporcionar información relevante sobre la propiedad, como el tipo de propiedad (casa, apartamento, terreno), número de habitaciones, baños y dimensiones clave. Invita a tu público a conocer el videorecorrido con un QR que lleve a tu canal de YouTube.

Resistencia a las Condiciones Climáticas: Asegúrate de que la lona esté fabricada con materiales resistentes a las condiciones climáticas. Esto garantizará que la lona se mantenga en buen estado durante un período prolongado, incluso en condiciones adversas.

Actualización Regular: Si la propiedad anunciada se vende o se alquila, retira la lona de inmediato o cámbiala para reflejar la disponibilidad actual. Mantener lonas actualizadas muestra profesionalismo y evita confusiones con posibles clientes.

Coherencia de Marca: Es importante mantener la coherencia con la marca de la inmobiliaria en el diseño de la lona. Utiliza el logotipo, los colores corporativos y el estilo de la marca para aumentar el reconocimiento y la confianza del público.

Recliclaje : Finalmente para lonas ya dañadas o deterioradas, no generemos basura. Te invito a reciclar y utilizar esas lonas para limpiar y crear algún detalle para tus clientes. En Home & Investment convertimos las lonas en bolsas con zipper para resguardar ropa mojada en visitas a la playa lo cual muy útil cuando visitas la playa con frecuencia.

En resumen, las lonas son una poderosa herramienta de marketing que puede aumentar la visibilidad de una propiedad y atraer a compradores o inquilinos potenciales. Al seguir estas recomendaciones ideales, los Asesores Inmobiliarios podemos aprovechar al máximo estas lonas para destacar en el mercado y lograr un éxito significativo en nuestros esfuerzos de promoción.

¿Listo para hacer mejoras a tu diseño de lona?

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.