La peor enfermedad inmobiliaria que puede enfrentar un Profesional Inmobiliario es el “análisis parálisis inmobiliario”. Esta enfermedad surge cuando el miedo paraliza al asesor inmobiliario y en consecuencia no actúa, no ejecuta y por lo mismo no avanza. El riesgo de no atender esta enfermedad inmobiliaria a tiempo lleva en muchas ocasiones a que mis colegas “tiren la toalla”o cambien de profesión a falta de resultados.

Decidí hablar de este tema tan importante para que se diagnostique a tiempo y se de el tratamiento correspondiente el cual se comparte en esta misma columna antes de que sea muy tarde.

¿Cuáles son los síntomas del Análisis Parálisis Inmobiliario?

Sensación de miedo al hacer llamadas o videos. Tipicamente las personas que padecen este síntoma justifican que hoy todo se arregla por mensaje de WhatsApp o email por lo que nunca toman el teléfono para llamar o realizar videos debido a un incremento de miedo severo y falta de conocimiento para abordar una llamada o creación de contenido.

Extensión constante de mano. Este síntoma lleva al asesor inmobiliario a pedir a su inmobiliaria leads pensando que la tasa de conversión es alta cuando en realidad ya se le dijo de diversas formas que es MUY BAJA y eso realmente complementa su círculo de poder.

Sentimiento de abandono. Los profesionales de la industria inmobiliaria han visto como es típico que los Asesores Inmobiliarios realizan un intento de contacto con algún cliente asignado y al no contestar la primera llamada, existe alta probabilidad de que no se le de seguimiento ni vuelva a ser contactado dejándose este prospecto morir a falta de seguimiento.

Ego dolido y vencido. Su amigo, servidor y Coach Inmobilairio, he comprobado que un asesor inmobiliario tiene que enfrentar diario un sinfín de rechazos en llamadas, mensajes, recorridos y eso tiende a lastimar el corazón, ego, zona de seguridad y autoestima personal. Este sentimiento termina con miles de carreras de colegas todos los años.

¿Existe cura para esta enfermedad?

Por fortuna sí existe cura para esta enfermedad.

Para la sensación de miedo sugiero una dosis de práctica a través de sesiones en equipo de Role Play para simular llamadas o creación de videos acompañados de una dosis de diversión entre colegas, amigos o familiares que te den feedback para poder mejorar y romper la barrera del miedo. Evidentemente después del Role Play, se debe llevar las acciones al mundo real y saber que uno seguirá sintiendo este miedo pero tendrás la posibilidad de controlarlo mejor y podrás seguir adelante. A mi me inspira mucho cuando veo casos ejemplares como Yaris Arguelles de Base Cúbica o Daniela García de TRES65 Inmobiliaria las cuales son mujeres que generan contenido de altísimo valor en YouTube y TikTok. Siempre es bueno tener referentes.

Sobre el síntoma de extensión de mano, te comparto que tiene una solución inmediata. El Profesional Inmobiliario debe trabajar su círculo de poder, es decir, debe entender que el éxito de su carrera como Profesional Inmobiliario no depende de los leads que genere la empresa sino del flujo de clientes referidos que se obtengan a través del trabajo de círculo de poder. Para evitar este síntoma, el cliente deberá buscar más sobre el círculo de poder y trabajarlo a la brevedad, aquí está la clave para el éxito de un Profesional Inmobiliario.



Recuerda que trabajar para una buena inmobiliaria, es la mejor decisión que puede tomar un Asesor Inmobiliario en vez de navegar huerfanito. Sin embargo, no debe confundirse en que entras a una inmobiliaria solo para que te den leads y vivas de esta profesión, no va por ahí. Una buena inmobiliaria aporta muchísimo valor cuando pone a tu disposición líderes que te pueden ayudar a cerrar más ventas, cuando te ofrece capacitación técnica, desarrollo personal y colaborativa para romperla, cuando tiene una marca reconocida y sólida que ayuda a dar confianza para que los clientes vendedores o compradores quieran recibir tu asesoría, cuando te ofrece estándares altos que se ven en los contratos que también poseen y claro cuando existe un ánimo dentro de la inmobiiaria para cuidar a los clientes y finalmente te ofrecen esquemas de crecimiento y remuneración atractivo. Una vez más, elige una buena inmobiliaria para que juntos crezcan y vuelen más alto, no pensando que será tú máquina de leads.

El sentimiento de abandono se cura con organización a través del uso de un CRM, estas plataformas te permiten dar seguimiento a cada uno de tus prospectos para que no se te escape el dar el siguiente paso con cada uno de tus clientes potenciales. Nos debemos a ellos y no se vale dejarlos abandonados, nunca más un cliente abandonado. Aprovecha CRM´s gratuitos como HUBSPOT.

Por último y no menos importante, el ego dolido es un tema que no dejará de existir para ser sincero pues todos los días el Asesor Inmobiliario está expuesto al rechazo. Ahora bien, no llores, si hay una salida. Mi recomendación es que no tomes nada personal. No importa quien sea el cliente, si te dice que no, si no te contesta o compra con otro asesor, te invito a que hagas un ejercicio de introspección de lo que pudiste hacer mejor, aprendas y sigas avanzando. Conforme pasa el tiempo, se forma un callo inmobiliario donde el ego no se ve tan afectado, lo prometo.

¿Conoces de algún colega inmobiliario que esté enfermo o tenga alguno de estos síntomas? Te pido por favor que le compartas esta columna la cual le caerá de maravilla y podrás evitar que termine en la depresión inmobiliaria.

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.