Vi con atención un video que circula en redes sociales de cómo una familia que vendía carnitas en la vía pública de Tehuacán, Puebla, agrede a personal de Protección Civil que les pedía que utilizaran cubre bocas para evitar contagios; y la reacción de “tan finas” personas, no solo fue golpear a quien grababa la discusión con su celular, sino que además, gritaban que “esa enfermedad no existe”. Y como este episodio ha habido otros en el interior de la República, en donde muchas personas, a pesar de estar al tanto del fallecimiento de más de 17 mil contagiados, aseguran que esto del Coronavirus es un invento.



¿Y a quién culpar si hay líderes a nivel mundial que desde un principio subestimaron el impacto de este virus? Y le puedo dar varios ejemplos. No solamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin y el brasileño Jair Bolsonaro, justamente países donde se registran las cifras del mayor número de contagios y fallecimientos; y en donde, a excepción de Putin, la popularidad de los antes mencionados va a la baja.



Honestamente no entiendo a ese grupo de personas que siguen sin creer y que exponen a otros. Me encantaría que me dijeran las causas por las que se inventaría una enfermedad así, poniendo en riesgo la economía de millones de personas, cerrando negocios y dejando sin trabajo a millones en muy poco tiempo, ¿cómo para qué? Ahora bien, lo que es un hecho es que los mensajes de esos mandatarios han sido pieza fundamental para crear el rechazo a esa enfermedad. Mire, solamente analice el comportamiento de Trump quien en un principio hasta habló de inyectarle a los médicos algún desinfectante con tal de que no se contagiaran, Bolsonaro que nunca quiso usar cubre bocas y caminaba entre la gente, Putin que ignoró las recomendaciones, y cómo no olvidar tantos y tantos comentarios de López Obrador y uno que otro miembro de su partido. Basta con recordar al gobernador de Puebla (por cierto, Estado donde se dio la agresión de los vendedores de carnitas), que aseguró en un principio que esto se curaba comiendo consomé de pollo y mucha cebolla. Eso no se olvida, aunque ahora cubra más de la mitad de su cara con un inmenso cubre bocas.



El Coronavirus está sacando lo peor de nosotros y no lo mejor como sucedió en los terremotos en donde la solidaridad fue pieza fundamental. Ahora, hemos visto como la intolerancia se ha apoderado de muchos incapaces de soportar el encierro y que descargan su furia a la menor provocación (ya hay varios ejemplos: lady pizza o el taxista que rompió el cristal del coche de una familia, entre otros). Hemos demostrado que quedarse en casa significa para muchos un castigo, ha mostrado el egoísmo de quienes por no cuidarse son capaces de contagiar a otros y como la agresión a médicos que arriesgan su vida ha sido noticia en México y el mundo.



Pero reitero, si el líder no pone el ejemplo, qué podemos esperar. Si el responsable de manejar al país ha mostrado sentimientos como los mencionados anteriormente, giras en época de semáforo rojo, no utilizar cubre bocas, contradecir las recomendaciones del subsecretario López Gatell -que se supone que es quien más sabe-, y sus ansias por recuperar algo de los 30 puntos de popularidad que ha perdido en uy poco tiempo, no veo cómo parte de la población, muy probablemente seguidores del “líder”, van a creer en el riesgo de la pandemia. La popularidad no se va a recuperar yendo en contra de los científicos que dicen saber cómo manejar esta pandemia; sino, ¿para qué los tiene si no cree en ellos?



De ahí que lo más urgente es sacar a la luz supuestos nuevos casos de defraudación fiscal para seguir enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Vamos a ver la próxima semana quien o quienes son los que han defraudado al fisco con más de 40 mil millones de pesos, y ya veremos que le ayuda más al presidente, si mantener su agenda o ver cómo sube el número de fallecidos y contagiados. Por lo pronto, cuídese porque ni recuperando esa cantidad millonaria, usted se va a curar de Covid y sus consecuencias.. porque nada de ese dinero, créamelo, va a llegar a nuestros bolsillos.





@jlanoticias

@jarevalop

www.siete24.mx