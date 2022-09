Participante en polémico video de Estampida Musical se defiende de críticas

MÉRIDA, Yuc.- Luego de la polémica que se desató por el reciente video de la banda yucateca Estampida Musical, una de las participantes, que es una persona con acondroplasia, se defendió de las críticas a través de redes sociales.

Se trata de Yenine Pech, quien además de trabajar como funcionaria del Ayuntamiento de Progreso, también es influencer y cultora de belleza.

En su cuenta de Facebook ella expresó que "soy una mujer independiente, sin complejos y sin limitaciones, lo cual quiere decir que me mantengo por mí misma, trabajo todo el día para no depender de nadie".

Indicó que se esfuerza mucho por salir adelante y definió su forma de ser como auténtica: "la hipocresía y falsedad no van conmigo y siempre me muestro como soy, me gusta la fiesta".

Aseveró que no se arrepiente de las acciones que realizó en el video pues "era una reunión de amigos".

Disculpa

Asimismo, pidió disculpas "si alguna persona de mi familia o menor vio algo indebido".

En el video también aparecen otros influencers yucatecos como José Miguel ‘Tako’ e Irving Álvarez, sin embargo, muchas de las críticas se dirigieron hacia ella.

La misma Yenine subió el pasado martes 23 de agosto a su cuenta de Facebook fotos y videos sobre la grata experiencia que vivió con "grandes personalidades del medio".

También, a pocas horas de haberse estrenado el video musical, que fue una especie de homenaje a la agrupación cubana 'El Boom', dicha banda se deslindó del control creativo del videoclip.

