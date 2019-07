'Yucatán A' saca la casta en el Nacional Sub-12

Marco Moreno/Mérida

Se jugó la segunda jornada del Campeonato Nacional Sub-12 y la escuadra de Yucatán A consiguió importante triunfo 3-0 ante Campeche C, mientras que Yucatán B y C tuvieron dolorosas derrotas en la segunda fecha, celebrada en el Campeche Country Club de la Ciudad de las Murallas.

El equipo que comanda Luis Canto (Selección A), que salió de un combinado de la Marcelino Chamapgnat, dejó atrás al dolorosa derrota 4-1 ante Tamaulipas A y ayer con doblete de Emmanuel Leal y uno más de Maximiliano Torres venció 3-0 a Campeche C para “tomar un respiro en el grupo E, que comparte con Tabasco, Tamaulipas y el conjunto campechano.

Por su parte la Selección B -combinado de equipos de la Liga Juan N. Cuevas- inicio el torneo con una importante victoria 3-1 ante Campeche D, pero ayer no contó con la misma suerte y terminó cayendo apretadamente 1-0 ante el representativo de Chiapas C; hoy chocará ante el representante de la Ciudad de México.

Finalmente la selección C, que representa a la liga Eric Díaz Palma del Rogers, no ha corrido con la misma suerte, ya que ha caído en dos encuentros seguidos, primero 1-0 ante el representativo de Tabasco C y ayer de nueva cuenta sucumbió, pero ahora por goleada 4-0 ante Tamaulipas.

Hoy los tres equipos yucatecos estarán jugando sus terceros encuentros, primero Yucatán A, ante Tabasco C a las 8:00 horas, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Francisco Márquez, casa de los Delfines de la Tercera División Nacional.

Yucatán C chocará ante Veracruz a las 9:30 horas en la cancha uno del Campeche Country Club y finalmente Yucatán B estará jugando ante Ciudad de México a las 11:00 horas en la cancha uno del Campeche Country Club.