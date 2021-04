Yucatán: Apagones provocan que empresas tengan pérdidas monetarias

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que Yucatán tiene una de las tarifas comerciales más altas de electricidad no se desquitan con el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE): en los últimos días se han dado cortes de energía que no sólo afectaron a los hogares sino también a las empresas.

A causa de estas interrupciones, diversas compañías han tenido pérdidas importantes al volver “arrancar” su producción señaló el presidente de la Coparmex en Mérida, Fernando Ponce Díaz.

Dijo que al pasar el tiempo se demuestra que esta empresa paraestatal no prevé que durante estos meses de intenso calor la demanda satura las líneas eléctricas, por ello pide que se tenga un plan para solucionar esos constantes cortes.

“Claro que tenemos una afectación porque un corte representa reactivar toda la maquinaria y todo lo que implica; en consecuencia tienes costos impresionantes para el empresario que es algo que se ha visto en estos últimos días constantemente”, añadió.

Estas fallas de electricidad según el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no deben de darse, “tomando en cuenta los lineamientos que se están teniendo sobre la reforma energética”, lo que ocurre actualmente no ayuda para nada.

“Veníamos bien encarrilados sobre tema de energías limpias y todo lo relacionado con ellas pero ahora todo esto se detuvo entonces con todo los apagones que se están dando no está ayudando para estar ver de forma positiva este reforma”, explicó.

Aunque no dio cifra exacta, aseguró que “han tenido un gran número de empresas” de las que han recibido quejas sobre la afectación tanto por la suspensión de sus ganancias por no poder ofertar sus productos a falta de luz como de los que no pueden seguir con su producción.

Comentó que le expresó a la hoy senadora con licencia Verónica Camino su inconformidad por haber votado a favor de esa reforma; el “reclamo” fue durante el debate que se organizó la iniciativa privada entre todos los contendientes a la alcaldía entre los que está la legisladora.

“No estamos satisfechos con base a esa reforma, definitivamente pensamos que los legisladores que tenemos tienen que pensar más en la ciudadanía y su beneficio, pero con esto de la reforma aunque nos diga que tienen ciertos beneficios no es así. La Comisión Federal de Electricidad no está dando la talla para beneficiar a todos los consumidores”, indicó.

