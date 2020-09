Yucatán: Centro Histórico de Mérida, zona con menos aglomeraciones

MÉRIDA, Yucatán.- En la segunda jornada de operación del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, que tiene como principal objetivo proteger la salud de todos los yucatecos, este punto de la ciudad luce espacios más amplios, ordenados y con menos amontonamiento de gente, así como un flujo ágil y dinámico de los peatones, usuarios del transporte público, comerciantes, prestadores de servicios, compradores y visitantes.

Por segundo día consecutivo, el cumplimiento de las nuevas medidas implementadas dentro de dicho Plan transcurrió con normalidad y sin mayores incidentes, lo que contribuyó a lograr una reanudación de las actividades laborales y económicas después del fin de semana, de forma segura y privilegiando el cuidado de la salud de quienes todos los días acuden al Centro de Mérida.

Con el establecimiento de las nuevas zonas de ascenso y descenso, se logró evitar que los pasajeros suban y bajen en el mismo sitio, lo que significó menos aglomeraciones y contar con las condiciones adecuadas para respetar las medidas de higiene y prevención, evitando así posibles contagios de coronavirus.

Los usuarios del transporte público encontraron zonas de ascenso y descenso en aceras más amplias y que no se encuentran a las puertas de los grandes comercios, lo que facilitó que pasajeros y clientes de los negocios no coincidieran en un mismo punto. Además, contar con un número asignado a cada ruta y previamente difundido, hizo menos complicado ubicar sus nuevos paraderos.

En esta jornada, también contribuyó el servicio especial de transporte dentro del Centro Histórico, que se dispuso en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida como parte de este Plan, para el traslado de personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores que requirieron moverse para abordar el camión en las nuevas zonas de ascenso y descenso.

Como parte de las acciones contempladas dentro del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, personal del Gobierno del Estado continuó con la colocación de macetas con árboles en las vialidades para ampliar el espacio peatonal de esta zona de la ciudad, lo cual marcha de acuerdo a lo programado y permitirá evitar la concentración de gente y reducir riesgos de transmisión entre las personas que caminan por estas calles.

Al momento, ya se ha avanzado en la colocación gradual de las cerca de dos mil macetas diseñadas para alojar árboles de diferentes variedades, lo que servirá para delimitar la ampliación de espacios peatonales en 36 vialidades incluidas en el polígono delimitado por las calles 66 al poniente, 57 al norte, 52 al oriente y 67 al sur del Centro Histórico, alrededor de las cuales se reubicarán las zonas de ascenso y descenso y donde también se restringirá el acceso a vehículos particulares para permitir el libre flujo de los autobuses de transporte público.

Cabe señalar que, junto con los trabajos de mejora de cruceros y accesibilidad universal, estas acciones se realizan con el objetivo de que el Centro Histórico de la capital yucateca se convierta en un sitio donde sea posible respetar las medidas sanitarias y con espacios que no representen riesgo de contagio.

A las afueras de los accesos para bancos, comercios y hospitales del Centro Histórico de Mérida, este día se vio una considerable reducción de personas luego del segundo día de la puesta en marcha del Plan de Mejora para la Movilidad Urbana de esta zona.

“En comparación a como sucedía antes, ahora ya no hay aglomeraciones porque ya quitaron los paraderos de camiones que había aquí. La gente se amontonaba y a veces ni se podía caminar”, comentó Carmen Chacón Padilla, quien esperaba en la fila para acceder a una conocida sucursal bancaria ubicada en la esquina de la calle 56 con 59 en el Centro Histórico.

Chacón Padilla señaló que los beneficios de las nuevas implementaciones se harán notar conforme avance el tiempo, por lo que ahora toca a la población acostumbrarse a estos cambios que se están haciendo con la finalidad de que los que acudan a este punto de la urbe se sientan seguros y protegidos del coronavirus.

“Ahora todos nos estamos acostumbrando, yo me sorprendí cuando di la vuelta y vi que no había gente como antes. Yo siempre he utilizado esta sucursal de banco y ahora se ve más despejado y eso nos hace sentir más seguros porque ya no hay tanta gente a nuestro alrededor”, aseguró la ciudadana.

Hay que señalar que desde anteayer se puso en marcha el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, mediante el cual, además de colocar dispositivos y delimitantes especiales para incrementar el espacio para la circulación de gente; también se llevaron a cabo estas medidas para mejorar el ordenamiento a las afueras de los comercios y oficinas, con el objetivo de que las filas al exterior de los inmuebles y comercios cuenten con espacio para mantener una sana distancia.