Yucatán, con amenaza del paso de un Ciclón Tropical

MÉRIDA, Yucatán.- Según el reporte de las 9:06 am (hora del centro de México) del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) la zona de baja presión ubicada en el Centro-Oeste del Mar Caribe ya tomó fuerza y se convirtió en Depresión Tropical.

NHC will initiate advisories on Tropical Depression Nine, located over the west-central Caribbean Sea, at 1100 AM EDT (1500 UTC).