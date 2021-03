Yucatán: Exigen a la Federación replantear el esquema de aplicación de vacuna contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- La polémica por la aplicación de vacunas contra el coronavirus Covid-19 por parte del Gobierno Federal en Yucatán llegó ayer a la tribuna del Congreso del Estado, donde diputados del PAN y el PRI pidieron a la Federación claridad sobre las cifras de dosis que envía a la entidad y replantear la estrategia de aplicación, principalmente para los trabajadores de la salud, mientras Morena pidió “no politizar el tema”.

En asuntos generales, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Salud, Manuel Díaz Suárez, abrió el tema al manifestar que los trabajadores de la salud en Yucatán solicitan en las redes sociales que se les apliquen la vacuna.

“En las últimas semanas he recibido muchos mensajes y llamadas de compañeras, amigos, médicos, enfermeras, camilleros, recepcionistas y personal que trabaja en los laboratorios y de intendencia preocupados porque no tiene protección a su salud, no han recibido la vacuna correspondiente”, dijo.

Díaz Suárez comentó que la primera etapa de inoculación, que inició en diciembre pasado a nivel nacional, se pretendía vacunar a un millón 100 mil trabajadores de la salud; en la segunda etapa, que inició en febrero y hasta este mes, la proyección es a los adultos mayores.

Asimismo, que a finales de marzo la proyección nacional de aplicación de la vacuna es de 14.5 millones; sin embargo, a la fecha, dijo, solo han sido 2.7 millones.

“Estamos muy lejos de ir avanzando de acuerdo con lo proyectado por el Gobierno Federal, de ahí la preocupación de los trabajadores de la salud de no recibir la vacuna en esta etapa. Hay una danza de cifras, ya que de acuerdo con algunas informaciones públicas, el Gobierno Federal ha declarado que a Yucatán ha enviado 27 mil vacunas, pero recabando información se dice que son 67 mil, se necesita claridad en un tema tan delicado”, apuntó.

A esto respondió el diputado por Morena, Miguel Candila Noh dijo que el Gobierno Federal está haciendo “un esfuerzo enorme” por aplicar la vacuna.

Por su parte, la diputada por el PRI, Janice Escobedo Salazar, pidió replantear la estrategia de aplicación de vacunas, y recordó que hace unos días el personal médico protestó pidiendo ser incluidos en la campaña de inoculación.

“Me solidarizo haciendo este llamado respetuoso para que se considere al personal de salud, no solo a los que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, privilegiando la vida de nuestros seres queridos”, apuntó la legisladora.

