Yucatán: Existen 11 denuncias por construcciones indebidas en la Reserva Ecológica de Cuxtal

MÉRIDA, Yucatán.- El problema de la construcción de infraestructura en zonas de la Reserva Ecológica de Cuxtal continúa siendo un pendiente sin detener, pues durante el año pasado el organismo paramunicipal encargado de la protección de dicha reserva interpuso 11 denuncias de las cuales nueve fueron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y dos ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

La directora del organismo paramunicipal, Sandra García Peregrina informó que el personal del área de Inspección y Vigilancia realiza de manera constante recorridos para detectar las construcciones o bien, acude a determinados sitios en los que de manera previo los habitantes informaron de alguna.

“Efectivamente tenemos una problemática respecto a cambios de uso de suelo, desmontes digamos que se hacen para poner alguna casa, bodega o infraestructura de cualquier tipo, éstas cuando se hacen las inspecciones o recorridos de vigilancia pues se toman todos los datos al respecto, se ubica al sitio y dependiendo de lo que vemos hacemos la denuncia que puede ser ante Profepa, Desarrollo Sustentable o de la Dirección de Desarrollo Urbano dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla”, explicó.

Precisó que en el caso del cambio de uso de suelo por desmontes o captura de fauna silvestre la denuncia es ante Profepa, si son cuestiones de bancos de materiales es con el área de Desarrollo Sustentable y cuando se trata de construcciones es ante la Dirección de Desarrollo Urbano.

Sin facultades para realizar clausuras

Indicó que la paramunicipal no tiene la facultad para realizar clausuras, únicamente emite las denuncias formales correspondiente a las autoridades para que éstas realicen las visitas, clausuras y sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

“Las denuncias están dispersas en la reserva, no hay alguna zona principal. Lo que pasa es que a veces se venden lotes o se pretenden vender lotes y la gente desconoce y es por eso que pasa, por eso necesitamos saber de la reserva para que responsablemente la gente que compra y vende considere que si está comprando un lote para una fábrica sepa que no va a poder porque no está permitido y mejor busquen otros lugares y no busquen problemas”, aseguró.

Consideró que no todo el que compra un lote lo hace por malicia sino por desinformación por lo que es importante que sepan que existe un polígono denominado Reserva Cuxtal que tiene un plan de manejo con todo lo que se puede y no hacer.

