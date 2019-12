Con reingeniería mejora el servicio que otorga el CREE

Novedades Yucatán/Mérida

Con la reingeniería que impulsó el gobernador Mauricio Vila Dosal en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), las más de 6 mil 300 personas que hacen uso de sus instalaciones gozan de mejores servicios, infraestructura con mayor tecnología y atención médica especializada con calidad humana que les permite tener una rehabilitación integral y digna.

Una de las miles de usuarias es Vianey del Carmen López Novelo, quien lleva 18 años tomando terapias para recuperar su motricidad, a quien acompaña su madre, Amira Guadalupe Novelo Catzín, dos o tres veces por semana.

Amira narró que desde que el Gobernador puso en marcha el programa de apoyo Taxi Gratuito para personas con discapacidad, tiene más posibilidades de trasladar a su hija a sus citas, pues antes de esto, le era complicado por el costo del traslado y porque cargar a Vianey en transporte público era muy cansado.

Además, reconoció que con los trabajos de mantenimiento integral que recibió el CREE, los servicios para su hija han mejorado.

“Las terapias que toma aquí le ayudan mucho y la atención que le brindan a mi hija nos permite salir adelante. Todo lo que están haciendo significa mejoría para todas las personas que asisten porque sí podemos ver el avance de nuestros hijos”, opinó.

De igual manera, Ariadna Maribel May Chan, quien se traslada desde Akil para acudir a sus sesiones de rehabilitación debido a su discapacidad neuromotora, afirmó que los cambios que se han hecho en el CREE han sido positivos y, sobre todo, ella señala que ahora los niños que asisten son afortunados de contar con atención especializada y equipo tecnológico que les beneficia.

“En mi caso, tengo esta discapacidad desde nacimiento y me hubiese gustado que mis papás hubiesen tenido la oportunidad de traerme, pero no existían todas estas clases de apoyo, aunque me da mucho gusto que muchas personas puedan gozar de todo esto, sobre todo en el caso de los niños”, indicó.

En este sentido, Maribel May dijo que, con esta clase de acciones, las personas con alguna discapacidad tienen el empuje y las ganas de salir adelante, pues así conocen que pueden llevar un ritmo de vida con calidad.

“Las terapias que nos dan nos ayudan a seguir adelante y al mismo tiempo nos hacen ver que podemos lograr cosas que a veces no creíamos posibles”, describió.

Cabe señalar que desde el inicio de su campaña, el Gobernador asumió el compromiso de trabajar para tener una mejor sociedad a través de la inclusión en sus diversas áreas, por lo que a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inició un proceso de reingeniería del CREE que incluye en una primera etapa la mejora de sus instalaciones y la adquisición del equipo robótico más avanzado conocido como “Lokomat”, con el cual se proporciona terapia a pacientes con lesiones medulares a diferentes niveles y con diferentes grados de afectación, se trate de niños, jóvenes o personas adultas.

Es un concepto de terapia para pacientes que han perdido manejo de las extremidades inferiores debido a daños cerebrales por trauma, accidente cerebrovascular o desórdenes neuronales y con la máquina “Lokomat” también los pacientes pueden tener mayor equilibrio.

Para la adquisición de este equipo vanguardista, que ya está en funcionamiento en el CREE, se destinaron 16 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los 4 centros del sureste del país en contar con equipo de esta alta tecnología.

Aunado a la adquisición de equipos, otro más de los elementos de la reingeniería abarca la remodelación y mejoramiento de las instalaciones que inició en este 2019 con una inversión de 31 millones de pesos, con el fin de que este centro se transforme gradualmente en el Centro para el Desarrollo Humano Integral de las Personas con Discapacidad y su Entorno Familiar.