Yucatán: Más que usar doble cubrebocas, especialistas piden que se utilice de manera correcta

MÉRIDA, Yucatán.- Los cubrebocas se han convertido en parte de la vida de los yucatecos a raíz de la llegada de la pandemia del Covid-19 en marzo del año pasado, al grado que es indispensable al salir de casa. Ante la amenaza del creciente número de variantes del virus apareciendo y diseminándose por el mundo, como las cepas británica, sudafricana y brasileña, muchas personas consideran el uso de dos cubrebocas: uno quirúrgico y sobre éste uno de tela.

Sin embargo, especialistas señalan que si bien esto ayuda, no protege para volver a estar muy cerca de las personas. Además, si se usan dos cubrebocas de baja calidad, no brindarán protección doble y si se agrega un segundo cubrebocas, pero no sella bien sobre el primero, toda esta maniobra será contraproducente.

“Antes de decidir usar doble cubrebocas es importante primero estar seguros de que el que actualmente utilizas sea muy efectivo”, advirtió el Dr. H. Dirk Sostman, vicepresidente ejecutivo y director académico del Hospital Houston Methodist.

En entrevista mencionó que un estudio reciente de la CDC (Centros de Control de Enfermedades de EU) reveló que un cubrebocas de tela sobre uno quirúrgico puede bloquear hasta el 92.5 por ciento de partículas infecciosas potenciales. Y más importante aún, es ajustarlo muy bien que vaya pegado a la cara y no haya huecos donde se filtren las partículas infecciosas. El estudio reveló que los cubrebocas flojos, solo protegen un 42 por ciento.

“Doble cubrebocas o cubrebocas sencillo, lo importante es asegurarte que sea efectivo

Hay una gran variedad de cubrebocas actualmente en el mercado: máscaras duras, cubrebocas quirúrgicos como el N95/KN95 y cubrebocas de todo tipo de telas. Sin importar cuál elijas, lo que necesitas saber antes que nada es cual es verdaderamente efectivo”, reiteró el especialista.

El Dr. Sostman recomendó a las personas que deseen utilizar doble cubrebocas, utilizar uno quirúrgico ASTM (los azules) debajo de uno de tela y asegurarse que el de tela selle los huecos del quirúrgico, cerciorarse que el cubrebocas de tela esté ajustado, pegado a la cara y que cubra perfectamente nariz y boca. En caso de que el cubrebocas de tela se contamine o ensucie deberá retirarse y lavarse con frecuencia y desechar el quirúrgico.

“Los criterios expuestos son especialmente importantes para los trabajadores del cuidado de la salud y ellos deben usar doble cubrebocas siempre. No debemos permitir que el uso de doble nos dé una falsa sensación de seguridad”, aseveró el médico del Hospital Houston Methodist.

“Dado lo altamente contagiosas que son las nuevas variantes del Covid-19, es necesario redoblar esfuerzos no solo en la eficiencia de los cubrebocas. Esto incluye comprometerse con: un lavado de manos frecuente y meticuloso, guardar siempre la sana distancia, evitar eventos concurridos y reuniones sociales, posponer viajes no esenciales y acudir de inmediato al médico si presenta los síntomas del Coronavirus (tos, fiebre y dificultad para respirar”, concluyó.

