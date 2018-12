Joel González/MÉRIDA

Compartir con la gente historias de vida, así como el humor de su visión a través de canciones, ha sido siempre el objetivo del cantautor tamaulipeco César Eduardo Lazcano Malo, mejor conocido como Lazcano Malo, quien recientemente se presentó en la capital yucateca.

¿Cómo inició tu historia?

Soy un cantante tamaulipeco que llegó en 1992 a la Ciudad de México buscando hacer algo en la música, con una canción bajo el brazo, que le había compuesto a su novia que me dejó por otro, la cual me convenció para que se la enseñara a Sergio Andrade, quien decidió grabarla.

¿Cuál fue la canción y qué te generó?

“La papa sin catsup” logró un gran impacto comercial en 1994 y me permitió entrar a la Sociedad de Compositores, donde conocí al maestro Armando Manzanero y a gente muy experimentada, que me enseñaron el oficio, ya que yo escribía por instinto.

¿Por qué comenzaste a cantar tus canciones?

Mi sueño fue siempre cantar mi canciones y fue hasta 1998 cuando grabé mi primer disco titulado “Lazcano Malo”, seguido de “El último niño Malo” y “Parte del show”, en todos ellos mezclaba un poco del humor que me caracteriza como persona y compositor; luego saqué un compilado de éxitos y después “Paradojas”, el cual ya fue con un tinte más profundo donde digo otras cosa.

¿Cuál fue tu formación?

Inicié como lírico estudiando lo más básico en la Casa del Arte de Ciudad Victoria, de dónde yo soy, primero con una guitarra prestada porque mi padre no quería que me dedicara a la música y después con una que me regaló mi mamá cuando vio que había decidido dedicarme a esta disciplina; luego me he preocupado por estudiar.

¿Te resulta fácil escribir?

No me resulta tan fácil como yo quisiera, me tardo un poco porque es de lo que vivo, por eso quiero entregar algo de calidad al público y a veces las canciones se tardan, como “El infierno.com”, que tardé cuatro años en terminar.

¿Tu mejor canción?

El infierno.com es una de las mejores logradas, “Ella y yo”, de mis favoritas; mi mejor canción está por llegar, eso lo dicen todos, pero conmigo sí es verdad; algunas no han tenido el éxito que esperaba.

¿Qué significa para ti el tema “Caballito de mar”?

Es mi estandarte, sin embargo, es una canción a la que no le veía futuro, pero cuando la cantaba en las fiestas noté la reacción que provocaba en mis amigos, quienes insistieron para que la grabara y fue un éxito; desde entonces ahora creo en lo que me dicen ellos. Uno le apuesta a una canción y se quiebra la cabeza por tratar de ser innovador pero a veces el público dice lo contrario.

¿Por qué incluyes el humor en tus canciones?

Porque así soy yo, incluso tomé clases de stand up y las usé como herramienta en mis primeros discos, pero luego tuve la necesidad de decir otras cosas que me llegaban desde el alma y es el camino que estoy explorando pero el humor siempre estará presente en mi obra.