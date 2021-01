Yucatán: Pandemia por coronavirus provoca aplicación de un estresante sistema de enseñanza

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque a primera vista estudiar desde casa parece una alternativa muy cómoda para los alumnos, el cambio abrupto que la pandemia de coronavirus generó en el modelo educativo presencial desde marzo de 2020 ha elevado los niveles de estrés y ansiedad en alumnos, maestros y padres de familia, subrayaron especialistas en el tema.

El 13 de marzo del año pasado, las autoridades educativas del Estado ordenaron la suspensión inmediata de las clases presenciales en todos los niveles educativos hasta nuevo aviso, a fin de reducir en la medida de lo posible el riesgo de contagios de Covid-19 en las aulas, donde solían interactuar miles de estudiantes y maestros.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se perdiera ni se estancara, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrolló el programa piloto “Aprende en casa”, por medio del cual se comenzaron a transmitir las clases virtuales a través de la televisión, radio, internet y por las redes sociales, con la finalidad de acercar el conocimiento a todos los alumnos.

No obstante, a 10 meses de su implementación y con la conclusión y el inicio de dos ciclos escolares, las investigaciones han evidenciado que el estudiar desde casa en medio del confinamiento ha causado estrés y ansiedad en miles de alumnos y maestros, quienes han recurrido a sesiones de trabajo social o terapia psicológica para reducir dichos niveles en estos padecimientos.

Las encuestas que realizó el año pasado la Comisión Nacional de Mejora Continua para la Educación (Mejoredu) para conocer las percepciones de la comunidad escolar en torno al programa “Aprende en casa” reflejaron que la modalidad a distancia, sin duda, fue un tema bastante complejo para los alumnos y los padres de familia.

Misma carga académica

La primera, aplicada a 194 mil personas, entre docentes, estudiantes, directivos, madres, padres y tutores de educación básica en el país, evidenció que un 97 por ciento de los encuestados aseguró seguir con la misma carga académica después de haber iniciado la pandemia.

Sin embargo, casi la mitad de los estudiantes enfrentaron mayor tensión y niveles de estrés por la carga de trabajo, problemas tecnológicos y la falta de vínculo social. Además, un 48.7 por ciento de los maestros y 49.9 por ciento de los estudiantes señalaron que a menudo sentían tensión por las actividades académicas que debían atender.

El estudio también arrojó que un 39.8 por ciento de los estudiantes y 41.3 por ciento de los padres de familia se sintieron tristes o desanimados por la situación que vivían, en gran medida por el proceso de confinamiento, la frustración de no poder regresar a las clases presenciales y el estrés por tener problemas en la conexión a las plataformas virtuales.

De acuerdo con el documento, publicado en noviembre pasado, Yucatán participó en la encuesta con 54 directores, 219 maestros, 78 padres de familia y 42 alumnos de nivel básico, para un total de 393 personas; mientras que Quintana Roo lo hizo con 324 directores, mil 539 docentes, mil 688 papás y 653 estudiantes, es decir, cuatro mil 204 individuos.

Campeche, entidad con menor porcentaje en la Península

En el caso de Campeche, entidad con menor porcentaje en la Península, solo participó con 25 directores, 99 maestros, 54 padres de familia y siete estudiantes, para 185 personas.

A su vez, a principios de este año, la SEP publicó un nuevo estudio sobre la encuesta realizada a 300 mil docentes de educación básica en el país para conocer la percepción sobre los resultados del programa “Aprende en casa II”, vigente en el actual ciclo escolar 2020-2021.

Los resultados reflejaron que un 71 por ciento de los profesores sugirió realizar cambios en los contenidos y formatos de las emisiones del programa virtual, mientras que encontraron que ocho de cada 10 alumnos atendía sus clases online tres veces o más por semana, datos que coincidieron con las opiniones locales en esta entidad.

En su momento, Abril Mayanin Vázquez Buenfil, coordinadora general del Consejo Yucateco de Docentes (CDY), explicó que si bien es cierto que alrededor de un 80 por ciento de los alumnos inscritos a las escuelas púbicas en la zona conurbada de Mérida, así como de los municipios de Umán y Kanasín, lograron conectarse a sus clases y sintonizar el programa “Aprende en casa II, en cuanto al envío de tareas por conexión a internet el porcentaje fue mucho menor.

Además, en las comunidades rurales en donde la señal de datos no llega con la misma sintonía que en las ciudades o localidades grandes, la realidad se ha vuelto mucho más precaria, pues los maestros apenas y pueden alcanzar a comunicarse con sus alumnos por WhatsApp o mensajes de texto, lo que ha generado atrasos y mucho estrés.

“La situación con el internet no solo se da en las comunidades rurales, incluso algunos directores han manifestado que los papás reportan que el servicio no llega, ya que aún no se cuenta con antenas repetidoras de la señal”, abundó.

Y ante esta situación, algunas escuelas públicas de Mérida, como la “Remigio Aguilar Sosa”, en el turno matutino, han optado por reducir las sesiones para que los estudiantes vean solo dos veces por semana “Aprende en casa II”, pues varios papás han comentado que no cuentan con buena señal de internet o telefonía y eso ha generado estrés para los alumnos, algunos de los cuales ya ni siquiera quieren ver las sesiones virtuales por aburrimiento.

Hay que precisar que en Yucatán la matrícula escolar está conformada por 600 mil 154 estudiantes, de los cuales 424 mil 990 pertenecen a educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 95 mil 237 a educación media superior o bachillerato, y 79 mil 927 a educación superior.

