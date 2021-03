Yucatán: Presionan a diputados para buscar amparos contra la reforma eléctrica

MÉRIDA, Yucatán.- La iniciativa privada en Yucatán pidió a las empresas y legisladores locales interesados en meter amparos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aprobada en el Congreso de la Unión, acelerar el proceso para no perder más tiempo y evitar en la medida de lo posible el severo impacto que podría traer para la sociedad y que entre otras cuestiones, se auguran incrementos el costo de la electricidad entre un 17 y 20 por ciento.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán, Fernando Ponce Díaz, refirió que es necesario que las empresas y los legisladores yucatecas promuevan estos amparos, pues, de lo contrario, se verán afectados en gran medida la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos en la entidad.

“Nosotros esperamos que estos amparos se puedan dar y que por parte de los legisladores, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) hagan lo mismo, porque esto (la reforma) es anticonstitucional y promovemos que lo hagan porque no puede ser que gente que ya había avanzado en sus inversiones se quede detenida”, consideró.

Recordó que con esta reforma se quedarían “estancados” al menos 19 proyectos de energías renovables programadas para instalarse en la región, lo que también reduciría la generación de nuevas plazas laborales.

“Pedimos que hagan sus amparos respectivos lo más rápido posible… la reforma no se llevó a discusión y se hizo muy rápido también, fue una decisión rápida, prácticamente para que no se mueva nada y eso creo que no fue lo correcto”, sugirió.

Pérdida de millonarias inversiones a Yucatán

Cabe recordar que el presidente del Partido Verde Ecologista de México, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, adelantó que ya están en dialogo con las empresas de la industria de Yucatán que han manifestado que interpondrán amparos en contra de la reforma a la LIE, lo que provocará la pérdida de millonarias inversiones al estado.

El también diputado agregó que realizarán asesorías para apoyar a las empresas con recursos legales en materia energética. Indicó que una vez promovidos estos recursos, estarán a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría echar para abajo dicha reforma.

En ese sentido, el representante del CCE advirtió que todos los empresarios que tenían programado inversiones de energías limpias a desarrollarse están muy preocupados y han exigido al Gobierno Federal claridad en torno a lo que sucederá con los proyectos, pues no se pueden quedar sin realizar.

Agregó que la situación es bastante complicada, pues la reforma ya se definió en el senado, por lo que pidió a los ciudadanos tomar en cuenta estas decisiones, que al final de cuentas, afectará en los recibos de luz que recibirán, en sus salarios y por supuesto en la generación de nuevos empleos.

“Pedimos que esto se tome en cuenta y que al momento de votar se den cuenta de por quién lo hacen… vemos que el costo de la energía ya está un 17 por ciento arriba y puede llegar a un 20 por ciento arriba por esta cuestión y si no se da, los incrementos van a ser vía impuestos que se pondrán a los productores, lo que obligará a estos a subir el precio de sus productos y a la larga un encarecimiento”, advirtió.

