Yucatán: Producción local de tomate, a bajo precio, pero sin buenas ventas

MÉRIDA, Yucatán.- Productores de tomates de Hunxectamán, comisaría de Umán, se encuentran desesperados porque este año su producción es muy buena, pero no hay lugares dónde venderla y el precio es bajo.

Comentaron que su principal sitio de comercialización es el mercado Lucas de Gálvez, pero debido a la pandemia y las restricciones sanitarias, les cambiaron el lugar donde se encontraban, además de que no hay mucha gente que vaya a comprar.

Al respecto, Luis Fernández, uno de los productores, detalló que desde hace varios días inició la cosecha y se recolectan entre 50 a 60 cajas de tomates al día, pero el número incrementará entre hoy y mañana a 150 o 200 cajas, situación que les preocupa más porque no hay compradores.

Resaltó que la siembra de tomates solo se da una vez al año y su comercialización en 2020 fue muy buena, pues la caja llegó a venderse hasta en 600 pesos, en comparación ahora el precio es de 200 pesos.

“Ahora todavía no está en su punto, pero ya para este fin de semana debemos bajar bastante y vendrá más gente igual a trabajar, nosotros importamos las semillas, se compran en Estados Unidos y es otra variedad de tomate, desde hace años que mi papá compra las semillas y se hacen las plántulas, el tomate solo es una vez al año y en época de frío, lo que no ayuda es que el precio es muy bajo y no hay mercado con eso de la pandemia”, aseguró.

Precisó que además de tomate, en otras temporadas del año siembre maíz, calabaza, chile habanero, dulce e Xcatik, ibes, pepino, entre otras cosas.

Comentó que antes de la pandemia aunque el precio del tomate a veces era bajo, había lugares para venderlo, pero muchos continúan cerrados por la pandemia o no quieren invertir para abastecerse porque no saben si lo venderán.

“Estamos pensando qué vamos a hacer cuando empecemos a bajar 100 o 200 cajas, la inversión es fuerte, ha sido un sacrificio para esto, una caja trae como 30 kilos de tomate; muchos quieren aprovecharse y no queremos por ejemplo hay dos que manejan mucho tomate pero le dicen a mi hermanito que sí vienen a comprar el tomate hasta acá pero a 70 pesos y a nosotros no nos resulta”, reconoció.

