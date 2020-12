Yucatán registra repunte de hospitalizados por Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de permanecer a la baja tres semanas, con un promedio de 65 casos positivos por día, en la últimas semanas los contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) en Yucatán presentaron un incremento, con un promedio de 111 positivos por día.

Del 1 al 15 de noviembre el registro de casos positivos fue de 982, mientras que del 16 al 30 de dicho mes se confirmaron mil 359 contagios, para un incremento de 38.4.

En tanto, el primer día de diciembre se registraron 99 casos, por lo que en total van 23 mil 979 contagios en el estado.

En la primera quincena del mes pasado fallecieron 91 personas y en la segunda fueron 83 los decesos. En total, en Yucatán se han registrado dos mil 699 decesos por Covid-19.

De esta forma, noviembre concluyó con el registro de dos mil 341 casos positivos y 174 (104 hombres y 70 mujeres). La cifra de contagios fue 27 por ciento menor a la registrada en octubre. En cuanto a los fallecimientos, presentaron una reducción de 19.4 por ciento. La edad promedio de los fallecidos por Covid-19 es de 65 años.

Aumenta el número de hospitalizados

Fuentes médicas confirmaron un incremento en el número de internados en los hospitales “Benito Juárez” e “Ignacio García Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el Hospital General “Agustín O’Horán” de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

“Estamos viendo un incremento en los contagios. En estos días los pacientes pasan del área no Covid al área Covid. Están llegando descompensados, se les hace la prueba y resulta que dan positivo. Ya se han habilitado nuevamente pabellones que estaban por cerrar. Hay intubados graves. Comenzarán a escasear los ventiladores. La pandemia no ha terminado, pero la gente no lo cree, continúa saliendo, haciendo reuniones y no se cuida, ya no hacen caso a las medidas de prevención”, aseveró personal médico que solicitó omitir su nombre.

El total de casos sospechosos hasta el 30 noviembre era de 58 mil 465, de los cuales seis mil 497 corresponden a la vigilancia centinela. Se tenía hasta la fecha referida, 155 pacientes hospitalizados y 787 aislados, con síntomas leves y bajo vigilancia médica de la Secretaría de Salud (SSY).

Hasta noviembre, Mérida concentraba el 59 por ciento el total de contagios con 14 mil 125. Le siguen Valladolid, con mil 782 positivos; Tizimín, con 869; Ticul, con 773; Umán, con 592; Kanasín, con 573; Progreso, con 518; Tekax, con 427; Temozón, con 225; Peto, con 217 y, Motul, con 192.