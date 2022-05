MÉRIDA.- Después de varios meses en que el costo del limón rebasó las expectativas y se cotizó por arriba de los 110 pesos el kilogramo en los centros de abasto y supermercados durante la pasada temporada de Cuaresma, en la actualidad la Federación Agronómica de Yucatán (FAY) informó que el costo del cítrico ha logrado estabilizarse y se prevé que se mantenga con fluctuaciones normales hasta el próximo inicio de la temporada de lluvias.

El presidente de la FAY, Francisco Martín Gamboa Suárez, recordó que afortunadamente después de las vacaciones de Semana Santa se comenzó a observar que los productores lograron reducir el costo del cítrico y advirtió que las personas que abusen o quieran abusar de los costos elevados podrían ser sancionados si llegaran a ser descubiertos.

“Ya bajó bastante el precio del limón y me atrevo a decir que él que esté abusando ahorita no estaría bien, porque está entre los 150 y 200 pesos la caja del producto; por otra parte, lo que definitivamente no hay y si se vende está muy caro es la naranja agria, mientras que la lima todavía mantiene costos elevados”, anotó.

Comentó que la estabilización en el precio del limón obedece a diferentes factores y agregó que afortunadamente los intermediarios ya dejaron de hacer de las suyas; actualmente se vende entre los 20 y 25 pesos el kilogramo en los centros de venta.

