Yucatán se ha comportado de manera ejemplar: Mauricio Vila

MÉRIDA, Yucatán.- En el segundo año de administración estatal, Yucatán se posicionó como un referente nacional en materia de seguridad, atracción de inversiones y de calidad de vida, a pesar de que 2020 fue el más difícil en la historia contemporánea del Estado por las afectaciones de la pandemia del coronavirus Covid-19, los embates de tormentas tropicales y huracanes, además de los recortes presupuestales por la Federación ejecutadas en el Congreso del Unión, declaró el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En el marco de su segundo informe de gestión, que dio a conocer el pasado domingo, el mandatario estatal afirmó ayer que Yucatán destaca en el país en materia de atracción de inversiones por su mano de obra calificada, por la certeza jurídica que otorga el gobierno estatal y por el clima de seguridad, único en toda la nación.

En entrevista con Novedades Yucatán que presentamos en dos entregas, el Gobernador manifestó que la fórmula aplicada por su gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus tiene como prioridad la salud de la población y como segundo eje la reactivación económica, lo cual permite que en este momento el 96 por ciento de la economía local esté abierta, pero si algo bueno dejó el 2020 fue, destacó, el comportamiento ejemplar de los yucatecos.

¿Cómo se sintió durante su mensaje el pasado domingo? ¿Considera que citó todos los rubros que quería abordar?

Me sentí muy bien. En un Informe de Gobierno no se puede decir todo lo que un gobierno hace, pero creo que pudimos hacer un resumen muy interesante de lo que hemos estado realizando, sobre todo en 2020, tan difícil y tan complicado. Fue un año donde prácticamente el gobierno se tuvo que adaptar a las circunstancias, ya que puedo decir que todos efectuamos cosas que no hacíamos anteriormente. Podemos hablar de que personal de la Secretaría de Cultura repartió apoyos alimentarios casa por casa; personal del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán hizo inspecciones para ver que se cumplan los protocolos sanitarios, y así todos en el gobierno nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad.

"A mí me gustaría ver dentro de cuatro años un Yucatán recuperado. Me gustaría ver a los yucatecos teniendo una vida normal, pospandemia”

La mayoría de las reacciones de las personas que vieron el Informe fue de respaldo a su gobierno. ¿Qué opina al respecto?

Creo que una de las características fundamentales durante el 2020 fue la unidad de los yucatecos ante la adversidad. La verdad, me siento muy orgulloso de los yucatecos porque nos hemos comportado de manera ejemplar. Porque a pesar de que en algunas ocasiones seguramente no todos han estado de acuerdo con las medidas que se han tomado, al fin y al cabo, las han acatado, y eso es algo de resaltar, ese valor cívico de los yucatecos, porque hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles.

Lo decía el domingo, durante el Informe, no nos eligieron para hacer lo popular, la gente nos eligió para hacer lo correcto. Y con esa responsabilidad hemos actuado en el Gobierno de Yucatán, porque también tenemos el respaldo de que las decisiones que hemos tomado han sido a través de las opiniones de los expertos.

Todas las determinaciones las hacemos con el comité de especialistas en salud pública, con los mejores epidemiólogos y médicos de Yucatán que nos respaldan de que estas medidas, aunque sabemos que son difíciles y que en ocasiones pueden ser impopulares, sí nos darán los resultados que esperamos.

Entrevistado en su despacho del Edificio Administrativo Siglo XXI, Mauricio Vila Dosal analizó que después de todo lo vivido durante la pandemia del coronavirus el tiempo ha refrendado que esas decisiones fueron las correctas, ya que se puede comparar lo que se vive en otros lugares del mundo, con confinamientos como los de abril y mayo, y lo que sucede en otros sitios del país, con lo que pasa en Yucatán, donde el 96 por ciento de la economía está abierta y en funcionamiento.

“Creo que el respaldo de los yucatecos y el gran equipo de trabajo que tenemos en el Gobierno del Estado es algo que nos ha ayudado a superar la adversidad”

En el último año, como ha dicho, le tocó una etapa difícil e histórica. ¿Qué es lo más complicado que ha enfrentado?

Sin duda, las decisiones que se han tomado han sido muy difíciles, sobre todo por ser un contexto inédito, nadie de los que estamos aquí habíamos vivido una pandemia como ésta, con todas las complicaciones; a nadie nos había tocado vivir tres tormentas tropicales y dos huracanes en solo cuatro meses. Creo que el respaldo de los yucatecos y el gran equipo de trabajo que tenemos en el Gobierno del Estado es algo que nos ha ayudado a superar la adversidad. Algo que me ha llenado de gusto y orgullo, no solamente es ese valor cívico de la gente, sino también ver a los yucatecos ayudándonos los unos a los otros. Es algo que no tiene precio, creo que ese año, si deja algo bueno, es eso: el comportamiento ejemplar de los yucatecos.

En la parte histórica de estos tiempos, ¿cuáles les gustaría que sean las acciones o pensamientos que trasciendan?

Creo que la experiencia que nos deja esta pandemia, sin duda, es el trabajo en equipo, que cuando todos jalamos para el mismo lado podemos superar cualquier reto que se nos ponga enfrente por difícil que parezca o que lo sea. Por otro lado, también considero que ha sido una oportunidad para todos, como gobierno, pero también de manera personal, de valorar lo que tenemos, de revalorar a la familia, de acordarnos que no necesitamos tantas cosas para disfrutar de la vida y también para apreciar lo que tenemos y, por supuesto, también lo que hemos perdido.

¿Cómo vislumbra a Yucatán dentro de cuatro años?

A mí me gustaría ver dentro de cuatro años un Yucatán recuperado. Me gustaría ver a los yucatecos teniendo una vida normal, pos-pandemia. Me gustaría que se recuperaran los empleos que se han perdido. Me gustaría que se recuperara el ingreso familiar que desafortunadamente muchas familias yucatecas han perdido. Me gustaría ver un Yucatán de pie, siendo un referente a nivel nacional, como lo es hoy, de seguridad, de atracción de inversiones y de calidad de vida.

En el plano político y de gobierno, muchos hablan de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted, ¿cómo la considera?

"Algo que me ha llenado de gusto y orgullo, no solamente es ese valor cívico de la gente, sino también ver a los yucatecos ayudándonos los unos a los otros"

Tengo una muy buena relación con el Presidente. Estoy convencido de que la gente quiere resultados, no que nos estemos peleando unos con otros. A la población no le importa de qué partido político seas, lo que quiere es vivir mejor, y para eso los gobiernos tenemos que dar resultados. Así que siempre, con el respeto a las facultades que nos otorga la ley, el Presidente tiene unas facultades, el Gobernador tiene otras y los presidentes municipales otras, nuestra relación es de coordinación, de trabajo en conjunto y el mismo trato que le damos al Presidente de la República es el que le brindamos a los municipios, donde también trabajamos con ellos todos los días.

En los últimos meses, por la pandemia del coronavirus, la relación de su gobierno con la iniciativa privada ha pasado algunos momentos sensibles, ¿cómo ha resuelto estas situaciones?

Es una relación buena, cordial, de mucha comunicación. Creo que no pasa un día en que los dirigentes de las cámaras empresariales no tengan contacto con algún funcionario del Gobierno del Estado. Entiendo la situación por la que están pasando, el tema económico es complicado, nadie está vendiendo como antes, pero aquí en el Gobierno estatal, desde el principio de la pandemia, definimos que la primera prioridad iba a ser la salud y la segunda, la reactivación económica.

Además se ha demostrado que esta fórmula da resultados, porque hoy el 96 por ciento de nuestra economía está abierta y si la comparamos con otros lugares del país hay una diferencia abismal.

Tenemos primero que salvar vidas, si no hay salud no puede haber empleo, y en ese sentido, yo entiendo a veces la desesperación de algunos comerciantes, principalmente. Creo que las diferencias se han dado con el comercio al querer volver a hacer las cosas como se hacían antes, pero hoy todos tenemos que entender que la realidad en el mundo, en México y en Yucatán es otra.

La pandemia nos obliga a comportarnos de manera diferente y las medidas que se toman están enfocadas en salvar vidas y si en ese sentido algunos pocos comerciantes salen perjudicados, lo lamentamos; no es lo ideal, pero la vida de las personas siempre estará por encima de los intereses económicos. Continuará...

