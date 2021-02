Yucatán: Sequía empieza a sentirse y será extensa durante este año

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque los modelos meteorológicos indicaban que la sequía empezaría a finales de este mes o principios del otro, éstos cambiaron y demuestran que la temporada inició desde el pasado fin de semana, informó el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Recordó que el año pasado la sequía se adelantó mucho e inició a mediados del mes de enero.

Este año, precisó, la sequía será extensa, pero tendrá intervalos de descanso con la llegada de algún frente frío a la Península, pues la temporada invernal continúa y finaliza a principios del mes de mayo.

Precisó que los árboles que son referente del inicio de dicha temporada, como el maculí, el ceibo, y el tajonal ya floraron.

“El Ceibo es un árbol muy importante porque cuando florea anuncia que ya empezó la sequía, cuando da sus frutos, el tamaño de éstos ya sea largo, frondoso o pequeño, avisa cómo será la temporada de lluvias, entonces eso es lo que seguirá; aunque los modelos dicen que será un temporada por encima de lo normal”, explicó.

Indicó que para esta semana las temperaturas máximas tendrán valores entre los 34 a 36 grados Celsius, que prevalecerán hasta el jueves próximo, aunque algunas zonas del sur tendrán hasta 37.

Detalló que dichas condiciones se deben al ambiente caluroso que domina debido a un sistema de alta presión que se encuentra en la zona de la Península y evitará la llegada de frentes fríos durante los próximos días.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera que estén entre los 17 a 22 grados Celsius, en general en todo el estado, incluidas las zonas más frías.

“La semana pasada teníamos un frío muy fuerte, el martes se presentó la temperatura más baja de la temporada invernal y esta semana será un cambio muy drástico en la temporada de invierno que acabará hasta el 21 de marzo, los cambios pueden provocar problemas de salud en un momento dado; el viernes, sábado y domingo se espera que haya lluvias debido a un frente frío que no sabemos si va a llegar el domingo, aún no sabemos si llegará o no, eso dependerá de si la alta presión se mueve o no”, recalcó.

Recomendó empezar con las acciones preventivas para afrontar la sequía, pues con su llegada inician también los incendios por lo que deben empezar a hacerse las guardarayas y prepararse para la temporada de quemas que empiezan a mediados de este mes.

Respecto a la situación en la costa del estado, comentó que hay que estar pendiente de las suradas pues se pueden presentar viento del este- sureste con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Agregó que el calor de los próximos días se sentirá fuerte aunque las temperaturas no son extremas porque está terminando una época de mucho frío al que el cuerpo se acostumbró.

