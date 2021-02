Yucatán: Supera el Covid-19 y narra su experiencia que le motivó a acercarse más a Dios

MÉRIDA, Yucatán.- “Hoy me importa mucho disfrutar cada segundo de mi vida y a mi familia”, afirmó el joven Jhovani Flores tras padecer coronavirus y cuya experiencia relató ayer en el programa Salvemos una Vida.

La emisión que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en esta ocasión conducido por Esperanza Nieto, a quien el invitado manifestó que, tras recuperarse de Covid-19 tomó la decisión de seguir a Dios.

Al respecto, la anfitriona dijo que superar el coronavirus es una bendición y una oportunidad para que la persona viva con mayor plenitud.

“Todo el grupo de Salvemos una Vida estamos para escucharlos, atenderlos, platicarles, llevarles todo lo importante que es para nosotros vivir bien, contentos y felices”, dijo Esperanza Nieto.

Es una bendición poder seguir con vida

Por su parte, Jhovani comentó: “Es una bendición para mí poder seguir con vida después de esta situación ya que muchas personas sufren consecuencias muy graves de la enfermedad, y es un alivio estar con bien después de un tiempo que me dio la enfermedad y estoy aquí para platicarle cómo me atacó”.

Relató que una semana antes de que el Gobierno del Estado emitiera la declaratoria de emergencia, por medio de la cual la población debió resguardarse en sus domicilios en marzo pasado, él habló con su jefa en el trabajo para permanecer en su domicilio.

Dijo que en julio pasado fue requerido para acudir personalmente al área laboral durante una semana, periodo en el que un compañero de trabajo le informó que tenía calentura.

“El 10 de julio por la noche empecé a sentir síntomas de golpe, de momento, no fue que tuviera previamente un malestar, de un momento a otro empecé a sentirme mal, decaído, con fiebre, fue muy desesperante, me dio mucho miedo. Afortunadamente conozco a un médico que tenía cierta experiencia porque estaba trabajando con Covid en el Estado, ese mismo día mi mamá también empezó con síntomas”.

Jhovani Flores dijo que ambos sintieron que estaban decaídos, con mucho dolor de cabeza, de pecho y abdomen, calentura, cansancio corporal y dolor al respirar. “Los médicos me atendieron en mi casa, afortunadamente no tuve que llegar a ningún hospital, pero la situación se puso complicada”.

Importante acudir al médico

La conductora Esperanza Nieto recordó que es importante que las personas que tengan los primeros síntomas de Covid-19 acudan de inmediato a un médico para evitar que la enfermedad llegue a momentos de gravedad y tengan que acudir a un hospital.

El joven entrevistado dijo que controló la enfermedad con antiinflamatorios, antibióticos y jarabes para la tos.

“Cuando pasó el momento de la enfermedad, el doctor me recomendó reposo absoluto, había mucho calor en esos días pero me recomendaron no encender el ventilador ni el aire acondicionado, que no abriera puertas ni ventanas, y me advirtió que estaría sudando muchísimo, que la enfermedad me causaría mucho calor y que estuviera lo más quieto posible; también dormía boca abajo”, indicó Jhovany.

“Recuerden que Dios no es exclusivo de una religión, está para todos, no importa el credo ni el país donde vivas, Dios es y está siempre con nosotros”, manifestó la conductora al revelar que Jhovani Flores le habló a Dios en su momento de enfermedad.

Al respecto, el entrevistado agregó que “primero que todo, muchas veces buscamos a Dios como una solución temporal, como si fuese una pastillita para solucionar las cosas y evitamos seguir una vida entregada a Él; siempre estamos pidiendo que se haga su voluntad, pero cuando se hace la voluntad de Dios, te enojas, no lo aceptas; es una situación complicada, en mi caso acepté su voluntad y dije: si me voy a morir, pues allá tú, Señor. Definitivamente me he motivado mucho a buscar más de Dios, a ser agradecido por la oportunidad de vivir una vez más, por todo lo que me ha dado, y Dios me ha bendecido muchísimo”.

Dijo que en septiembre pasado decidió vivir solo y asimismo seguir a Dios durante toda su vida. “Lo primero que espero de mí mismo es no apartarme nunca de Dios, lo segundo es tener felicidad en lo que hago, ser prosperado (sic) en toda mi vida, tener una familia, estar siempre pegado a Dios y recibir y aceptar lo que Él me mande”, concluyó Jhovani Flores.

