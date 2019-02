QUEBEC, Canadá.

Con el objetivo de incrementar la conectividad aérea de Yucatán con diversos destinos internacionales, que logren potenciar y atraer mayor afluencia de visitantes a la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), participó en Routes América 2019, una de las ferias de aviación más relevantes del mundo.

Es parte esencial para promoción de la tierra del Mayab que la dependencia que encabeza Michelle Fridman Hirsch forme parte de este gran encuentro, que se lleva a cabo en Quebec, Canadá, del 12 al 14 de febrero, pues convoca a las principales aerolíneas, aeropuertos y destinos turísticos de la región de América Latina.

Para muestra, este año Routes América concentró a 61 líneas aéreas de todo el mundo que operan en el continente americano, con representantes de 171 aeropuertos y destinos turísticos, como es el caso de Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR), el cual en coordinación con la Sefotur, sostuvo más de 20 citas de trabajo one of one.

Entre las empresas con las cuales se entabló pláticas con la finalidad de consolidar y generar nuevos vuelos hacia la península de Yucatán están Southwest Airlines, InterJet, UA, Aeromar, Avianca, Viva Aerobus, Sunwing Airlines, Westjet, Copa Airlines, American, TAR, JetBlue Airways y Plus Ultra.

Al respecto, Fridman Hirsch mencionó que estas acciones responden a los lineamientos que desde el inicio de su mandato el Gobernador Mauricio Vila Dosal instruyó, con el propósito de incrementar la conectividad aérea internacional de Yucatán.

Fridman (c) tiene entre sus encomiendas mejorar la conectividad aérea de Yucatán (Foto: @MEALSUR)

“La Sefotur participa en este importante foro que agrupa a los líderes de la industria aérea, del cual se desprenden resultados positivos en este segmento del turismo, que más adelante se darán a conocer, y que tienen la finalidad de fortalecer y generar nuevas posibilidades de vuelo, en beneficio de las y los yucatecos”, matizó.

Paralelamente, la funcionaria participó en diversos foros informativos de la industria de la aviación y se reunió con las oficinas de turismo de la provincia de Quebéc y sus diferentes puertos, para fortalecer los lazos entre el territorio y tan importante ciudad en Canadá.

Nuevos vuelos y rutas

Recordemos que en lo que va de esta administración, continuó la titular de la Sefotur, se inauguraron tres vuelos con destinos a León, Villahermosa y Toronto, además de las cuatro rutas que el próximo mes de marzo comenzarán a operar con dirección a Hermosillo, Chihuahua, Oaxaca y Tijuana, a cargo de Volaris.

Al hacer un balance de este rubro de la industria sin chimeneas, apuntó que el año pasado el Aeropuerto Internacional de Mérida cerró con un movimiento de 2.4 millones de pasajeros, tanto de entrada como de salida, lo que significó un crecimiento del 14.11 por ciento en comparación con el 2018.

También en ese año, la terminal aérea de la capital yucateca recibió semanalmente 195 vuelos domésticos, con 16 de tipo internacional, con un total de 30 mil 346 asientos de llegada.