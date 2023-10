En el marco de los cruentos y recientes ataques terroristas de Hamas que han dejado al menos 250 personas muertas y una gran cantidad de secuestrados en Israel, una ciudadana yucateca reveló el horror que viven sus paisanos y amigos, y los de su esposo, avecindados en ese país.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Priscila Naftali, de 36 años, contó que hasta hace un mes ella vivía en israel, pero "venimos (a México) porque nació mi bebecito y mi familia lo quería conocer (...) entonces queríamos venir a México para visitar a la familia y nos quedamos una temporada.

"Nos venimos ha vivir unos meses para disfrutar y todo, y ahorita pasó esto, fue coincidencia, pero realmente no nos fuimos por eso (las guerras). Venimos para visitar a la familia y nos íbamos a quedar una temporada".

Breaking News Israel: Fresh attacks are coming in to Israeli cities as #Hamas launch renewed rocket attacks.



IDF forces are heading to #GAZA in significant numbers.#Hamas Terrorists are likely to be slaughtered and the will of the Israeli people has never been stronger.



The… pic.twitter.com/JAOIoGoWIb