Nalleli Calderón/MÉRIDA

Afortunada de ser elegida como concursante del programa de televisión “MásterChef México”, Geny Falla se ha asegurado de mostrar en cada capítulo la vasta gastronomía de Yucatán, empezando por el pib o mucbipollo, sikilpak y polcanes, platillos que le dieran su pase en la primera parte del casting que realizó en febrero del año pasado.

Durante la primera fase de la prueba, la yucateca fue escogida de entre más de 13 mil aspirantes de todas partes del país, de esos quedaron 54 para la siguiente fase en la Ciudad de México y posteriormente resultaron aceptados 18 concursantes.

Su picardía, piropos y frases de doble sentido, sobre todo hacia el chef Benito, que demuestra durante la competencia, la han posicionado en el gusto del público, tan es así que no hay quien la vea y se detenga a saludarla o para pedirle una foto.

En entrevista con Novedades Yucatán en el restaurante BlaBla Sushi, platicó que la experiencia ha sido enriquecedora no solo por el hecho de concursar, sino también por el reto que representa para ella misma poner a prueba sus dotes culinarios y su ingenio para combinar cualquier especia o ingrediente para sus platillos.

Una de las cosas que le resulta fácil durante las pruebas en cada programa, cuenta, es que el tiempo no es un factor preocupante, pues como ama de casa siempre disponía de poco para prepararle comida a sus hijos antes de irse a trabajar.

De Yucatán mandó pedir algunos de los ingredientes que utilizó, como naranja agria, recados, especias, cebollina, yerbabuena, entre otros.

“Creo que cuando eres ama de casa y madre, con limitaciones en tu cocina y presupuesto, te las ingenias con lo que tienes para darle de comer a tus hijos, así que si tienes pollo y arroz desmenuzas el pollo y lo revuelves y haces tortitas; la necesidad a veces nos hace crear e innovar cosas, eso es algo que Dios me dio, yo creo que tengo algo en mi paladar porque cuando pruebo algo por primera vez es como una explosión en mi paladar y cerebro y trato de saber qué es”, comentó.

Cocinar para salir adelante

Su participación en el reality show le ha ayudado a conocer, probar y cocinar platillos que nunca creyó preparar, así como especias e ingredientes que no tenía idea de que existían, y conocer varios estados de la República.

Recuerda, entre risas, que cada vez que le toca cocinar sus platillos entra al mercadito y no se limita para tomar todos los ingredientes que pueda para combinarlos y encontrar el sazón que tanto ha cautivado a los chef del programa.

Para ella, quien fue hija única y madre de tres hijos, la cocina fue un refugio en su vida, pues por mucho tiempo padeció depresión y atravesó una crisis económica que la llevó a hacer maravillas con lo poco que tenía para darles de comer a sus hijos.

“Satisfecha de lo que he vivido en ‘MasterChef’ al 100 por ciento porque es mucho más de las expectativas que pensé, viví, viajé y comí cosas que nunca pensé probar”.

“Yo no fui a ganar, fui a divertirme porque yo soy cocinera de casa y hay muchos mejores que yo, en mi vida había cocinado carnes o cortes caros porque nunca tuve para comprarla, me fui con seis mudas de ropa para unos días y me quedé mes y medio; mi sazón era muy del gusto de los chefs, pero no sabía de emplatado gourmet”, explicó entre risas.

Uno de los consejos que más aprecia y lleva consigo es el de la chef Bety, quien le dijo que cuando no conozca la proteína que le tocara cocinar, levantase la mano y preguntara cuál es el tiempo de cocción y cocinarlo en cualquier guiso de la gastronomía yucateca.

Recordó que de ganar o no la competencia creará una fábrica de especias, recados y salsas en Oxcum, comisaría de Umán, en donde también colabora en el comedor “Maná caído del cielo” dando raciones de comida a las familias.

Por último, agregó que se siente satisfecha de la oportunidad que le dieron porque jamás pensó convertirse en una figura pública.

“Ahora salgo a la calle y los carros se paran para decirme que me aman o que quieren que gane o para saludarme, tomarse fotos, es hermoso, no sé cómo explicarlo con palabras, jamás pensé vivir algo como esto y seguiré siempre siendo la misma, sencilla y divertida”, agregó.

Este domingo, “Mamá Geny” estará en el restaurante BlaBla Sushi donde preparará sus ya conocidos buñuelos, convivirá con el público yucateco y verán el capítulo del día de MásterChef México.