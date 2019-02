Martiniano Alcocer/MÉRIDA

Michelito Lagravere ya se daba “casi” por retirado, pero en el inicio de 2019 dio un salto hacia delante: el diestro yucateco fue anunciado en el cartel del cerrojazo de la temporada en la Plaza México, donde el domingo 10 alternará con Arturo Saldívar y Sergio Flores en la corrida de la oreja de oro, en la que será la confirmación de su alternativa en el coso más grande del mundo.

“Son de esas cosas por las que luchas, que quieres que sucedan, por las que te esfuerzas y trabajas”, dice el matador franco-yucateco.

“Ya voy para siete años de alternativa (la tomó en la Mérida el 25 de noviembre de 2012) y la verdad entre fines de 2017 y todo 2018 prácticamente no toree, por lo que yo mismo me daba por retirado. Sin embargo, de fines de 2018 a la fecha han comenzado a abrirse puertas y ahora me llega lo de la México. La ilusión, que no había muerto, retoma fuerza”.

El diestro, hijo del matador francés en retiro Michel Lagravere y su esposa Diana Peniche Marenco, afirma que va por todo. “Desde hace mes y medio se hablaba de la posibilidad en la México, pero pasaban las semanas y nada, hasta que apenas ayer (5 de febrero) se anunció el cartel y yo más que puesto y listo”, indica.

Tremendo cartel

El cartel, en opinión de Michelito, está bien rematado: Sergio Flores es todo entrega y valor y Arturo Saldívar siempre ha estado en los primeros planos de la torería nacional. Las ganaderías son de las más importantes de México (Arturo Gilio y Cienaguilla). “Gilio es mi padrino de bautizo”, dice.

El matador yucateco espera salir para la capital el sábado temprano, porque quiere estar abrazado por el amor de su familia antes de la que es “la tarde que todo torero espera”. Aquí ha estado entrenando con su hermano André, “El Galo”, uno de los novilleros punteros, y tentando, pero “sobre todo toreando”. Entre enero y este mes ha toreado en cuatro tardes y matado 12 toros, “de modo que voy bien preparado y en forma para pelearle el éxito a mis alternantes, dos diestros a los que respeto mucho y admiro”.

-No se que vaya a pasar, espero que triunfemos –señala-, pero lo que sí prometo a la afición yucateca es que voy a poner todo lo que tengo para dejar en alto el nombre de la tauromaquia yucateca.

En la tarde de su confirmación, Michelito va a portar un traje grana y plata, confeccionando por la afamada sastrería madrileña Fermín, el cual perteneció al fallecido matador Jorge Sanromán, quien “era como de la familia” y que le pidió en alguna ocasión que lo llevara cuando ocurriera la confirmación. “La familia del matador me lo envió y le están haciendo unos ajustes en la sastrería para que me quede bien”, dice. “En su honor y en su memoria voy a salir a dar todo”, concluye.

Ya ansía “estar en la puerta de cuadrillas, oír el Cielo Andaluz y el olé más emocionante del mundo: el de la México”.