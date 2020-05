MÉRIDA.- Una lechuza de las llamadas “de campanario” fue rescatada en la hacienda Subincancab, del municipio de Timucuy, luego de que pobladores del lugar la atacaron con piedras por considerarla “ave de mal agüero”.

El ave presentó fractura de pico y de un ala, y es atendida por el Proyecto Santa María en Telchac, en donde personal del lugar confía en que el animal sobreviva a estas graves lesiones, y de paso se hace un llamado a la población a respetar a esta especie, que no es más que un ave que incluso ayuda en el control de plagas como ratones.

Según publicó Proyecto Santa María en su página de Facebook, los hechos ocurrieron anteanoche en Subincancab, en donde las personas del lugar, por superstición y viejas creencias, atacaron a la lechuza (Tyto Alba) a pedradas, lesionándola. Todavía ayer, al verla tirada, le arrojaron agua bendita para protegerse de “los males” de esta especie.

Sin embargo, unos jóvenes evitaron que las agresiones contra el ave continuaran, la rescataron y pidieron el apoyo de Proyecto Santa María, que acudió al lugar para hacerse cargo del ave rapaz nocturna, detectándose las lesiones antes descritas que la mantienen en estado muy delicado.

“¡No las lastimes! Son sólo leyendas. Ellas solo cazan de noche y controlan plagas que afectan tu casa y cultivos”, menciona una publicación en el Facebook de ese grupo de preservación de la naturaleza, además de que publicaron un video narrado en lengua maya en donde se pide a la gente no atacar a lechuzas o búhos pues no sólo no representan males, sino que traen muchos beneficios por sus hábitos de control de animales que representan plagas para los humanos.