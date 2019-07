Yucatecos gastan hasta dos mil pesos más a la semana por vacaciones

Candelario Robles/Mérida

La temporada vacacional de verano trae gastos extra a las familias yucatecas. Un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que durante este periodo de descanso las familias gastan semanalmente unos dos mil pesos adicionales por tener a los hijos en casa.

Este organismo, que aglutina a los pequeños comercios y tiendas de la esquina del país, informó que los gastos que más hacen las familias en Yucatán durante el periodo de receso son por compra de salchichas, pan, frutas, verduras, refrescos y botanas para los pequeños y jóvenes que se quedan en el hogar.

El organismo reveló que los yucatecos que tienen las posibilidades de salir de vacaciones a destinos nacionales gastan, en promedio, hasta 25 mil pesos por familia, y aquellos que viajen al extranjero hasta 35 mil pesos por persona.

El monitoreo de Anpec reveló que los principales gastos en casa por consumo de niños y jóvenes en vacaciones será por salchichas, con costos promedio de 45 pesos el kilogramo, así como pan blanco o de caja, con costo promedio de 35 pesos la pieza; jamón, con precios promedio de 120 pesos el kilogramo; queso amarillo, con costo de 75 pesos el kg, y gelatinas, de 20 pesos paquete de cuatro piezas.

También generarán gastos por consumo de frutas y verduras, como la jícama, 17 pesos el kilo; pepino, 17 pesos el kg; sandía, 20 pesos el kg; melón, 18 pesos el kg; botanas, 55 pesos bolsa familiar; refrescos y bebidas, 150 pesos, y golosinas, 130 pesos, así como servicio de energía eléctrica.

El estudio de Anpec precisó que el mercado está tentando a los consumidores a gastar más de manera vertiginosa, y pese a que decidan quedarse en casa pensando en que no gastarán, sí tendrán consumo extra de su presupuesto habitual.

Añadió que otras familias tomarán la decisión de aventurarse a salir de casa, no importando que para ello deban endeudarse, y “se debe tener cuidado de esta elección para que no ponga en aprietos la estabilidad económica al regreso de las vacaciones”.

El organismo empresarial informó que con base en el análisis de diversas comparadoras de estados financieros, el precio que pagarán los yucatecos que salgan de vacaciones será, en promedio, de 25 mil pesos por familia, y los que lo hagan al extranjero, hasta 35 mil pesos por persona.

El 26 por ciento de las familias que lo hagan se endeudarán comprometiendo hasta 60.3 por ciento de sus ingresos.

“Es importante no dejarse ir con el canto de las sirenas en un momento que exige mesura financiera, pues el país atraviesa por un momento económico complejo que podría afectar el gasto familiar. No hay que perder de vista que si bien la inflación se ha mantenido, no se ha erradicado, lo cual afecta el poder de compra de los consumidores e impacta de manera negativa las ventas de los pequeños comerciantes”, apuntó.