INAH va al rescate de la 'gran pirámide maya' en Izamal

Guadalupe Adrián/Izamal

Tras abrirse ayer al público la zona maya de Chaltún Ha, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Yucatán reveló que realizará obras de rescate en los sitios mayas de Kinich Kakmó y el Conejo, en Izamal, donde invertirán al menos dos millones de pesos.

José Arturo Chab Cárdenas, jefe del jurídico del INAH, precisó que el proyecto de rescate en el complejo maya de Izamal tiene más de 20 años y está a cargo de los arqueólogos Luis Millet Cámara y Rafael Burgos Villanueva; se busca conservar las estructuras de lo que fue una importante metrópoli maya.

Explicó que el INAH priorizó las obras en Kinich Kakmó por ser una de las mayores estructuraras que hay no solo en este asentamiento prehispánico, sino del país.

Izamal tiene 168 estructuras arqueológicas registradas, de las cuales 12 son de grandes dimensiones, y Chaltún Ha es la cuarta dentro del circuito de visita.

Precisamente, sobre la estructura 23 o Chaltún Ha (piedra plana por donde se recoge agua), que ayer se abrió al público, se indicó que tuvo posibles funciones administrativas al fungir como punto intermedio entre la periferia y el núcleo de la urbe prehispánica, al cual se conectaba a través de un sac be.

Los sitios arqueológicos mayas continúan sorprendiendo a propios y extraños, por su belleza y la precisión de sus asentamientos.

Los materiales cerámicos recuperados indican una cronología para el clásico terminal (900-1200 d.C.) aunque no se descarta que se desarrollaran actividades en épocas anteriores en partes más tempranas de este importante espacio.

“El INAH lleva 20 años trabajando en la zona arqueológica de Izamal, donde se han invertido más de 20 millones de pesos en los últimos años; los materiales cerámicos recuperados en el sitio indican una cronología para el clásico terminal (900-1200 d.C.)”, indicó.

Detalló que restaurarán la parte superior de la gran pirámide maya de Kinich Kakmó, que es la tercera estructura de mayor magnitud del país, después de las pirámides del Sol, en Teotihuacán, y la de Cholula, en Puebla.

Posteriormente, dijo, iniciarán proyectos para recuperar las características de la pirámide del Conejo.

“Son los dos nuevas sitios para rescatar, con lo que se busca crear dos nuevos atractivos turísticos para este municipio”, comentó.

En cuanto a la estructura del Conejo, consideró que existen muchas “invasiones” de terreno que se tienen que regularizar, “por eso pedimos el apoyo de la ciudadanía para que las obras se puedan ejecutar”, explicó.

Cabe indicar que cuando en las casas hay vestigios arqueológicos, el INAH registra las estructuras y crea áreas de amortiguamiento y protección; mientras las personas no quieran construir sobre ellos no hay problema, pero se llevan a cabo trabajos de supervisión para que esos asentamientos no sean dañados, “pero el INAH no les quita los terrenos”.

Dentro de la ciudad de Izamal hay otros monumentos mayas de importancia, algunos de los cuales están en proceso de ser excavados y expuestos al público. A esta ciudad se le ha llamado la Ciudad de los Cerros, haciendo referencia a los cinco montículos visibles que contienen monumentos precolombinos.