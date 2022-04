Un monto de 14 millones de pesos recaudó la pasada administración municipal por concepto de cobro de parquímetros, sin embargo, el dinero nunca fue utilizado para movilidad, tal como marca la concesión.

Adrián Pérez Vera, síndico municipal de Solidaridad, informó que dicho recurso económico, aunque sí ingresó a las arcas municipales, fue utilizado para otros conceptos, por lo que ahora buscan que cumpla con su cometido, que es asegurar que llegue a la movilidad del municipio de manera etiquetada.

“Nosotros sí sabemos cuánto peso por peso ha ingresado, cuánto está proyectado y en qué se va a destinar, la pasada administración no, es por ello que tenían las finanzas con las patas, pero la propia Tesorería ya hizo las observaciones a la Auditoría Superior del Estado".