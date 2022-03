La noche de Zombies en MasterChef Junior eliminó a Leo y Ángel

La noche del viernes la cocina de “MasterChef Junior” recibió a sus aspirantes con una divertida temática de zombies. A media luz, en medio de telarañas y al ritmo del tema “Todos a Cocinar”, Tatiana, la anfitriona de este reality, dio la bienvenida a los pequeños chefs, a los experimentados panelistas: Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Franco Noriega; y a la nana mágica, rol que lleva a cabo “Bebeshita”.

Así, ante la invasión de los zombies y la sorpresa de los pequeños aspirantes, se anunció que el primer reto de la noche era darle de comer a estos temibles personajes. Para ello, la cocina de “MasterChef Junior” recibió como invitada a “La Reina del fondant”, la Chef Ana Ruíz quien impartió una MasterClass en la que enseñó a los chefcitos la forma de trabajar el fondant y dio tips importantes para la repostería. En este taller, la chef preparó un “Pastel de pie zombie” del cual los aspirantes tuvieron que armar su propia réplica.

Se anunció que el ganador de este primer reto subiría al balcón y quedaba exento de la eliminación. Así, los aspirantes tuvieron cinco minutos de mercado y sesenta para cocinar. Ante este reto de réplica, los chefs eligieron para degustación los pasteles de América, Carlos, Haddasah, Renée y Germán, resultando Carlos el cocinerito ganador de esta primera etapa. De esta manera, el “zombie caído” nombre de su platillo, llevó a Carlos al balcón y le dio la oportunidad de elegir a otros dos de sus compañeros para subir con él: Renée y Germán.

Además, Carlos tuvo la oportunidad de conformar a las parejas del segundo reto, así como asignar los platillos a cocinar que esta vez serían hechos con vísceras como hígado, corazón, riñón, ojo y tripas.

Para este segundo reto los aspirantes tuvieron que llevar a cabo una práctica de comunicación, ya que la cocinada se realizó por medio de relevos. Mientras uno de los integrantes cocinaba el otro daba indicaciones a ciegas ya que portaban un antifaz que les impedía ver lo que estaba haciendo su pareja. La experiencia para los pequeños fue muy importante ya que les dejó una gran enseñanza: que para trabajar en equipo la comunicación es un elemento indispensable.

Después de una divertida degustación, los jueces deliberaron que los mejores platillos eran el riñón de Esaú y Fabio; y, las “brochetas de corazón” de Hadassah y Alán. Posteriormente se hicieron equipos para seguir con el reto de eliminación.

Desafortunadamente, los aspirantes que no lograron pasar el reto fueron Ángel y Leo. El primero, no convenció a los jueces con su “domingos en familia”, ya que su platillo tuvo un grave error de cocción; en tanto, el segundo cocinó un platillo que para los chefs panelistas no representa la creatividad que se necesita. De esta manera, en medio de un gran aprendizaje y un cúmulo de emociones, Ángel originario del Estado de México y Leo oriundo de Yucatán se despidieron de la cocina de “MasterChef Junior”.