106 años de una Constitución que busca el FairPlay en México

¡[email protected] lector! Qué gusto encontrarnos de nuevo. Hoy quisiera saltar a esta tu Cancha Ciudadana con un tema que me encanta: te invito a conversar sobre La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea: Nuestra Constitución ¿por qué es nuestra? Eso lo vemos al silbatazo final.

Te quiero compartir primero unos datos que te van a interesar. Es la Carta Magna, el reglamento máximo de nuestro país, no existe ninguna ley o normativa superior. Acaba de cumplir 106 años. Es la 10a más antigua en el mundo. México publicó su primera Carta de Derechos (antecesor de la Constitución) en 1827 y en 1917 se promulga y publica nuestra Constitución.

Según Cambridge University, la de México es la 6a mejor constitución del mundo en papel. Pero ¿Por qué es importante?

Nuestra constitución nos cuida, es la que nos ayuda a ponernos de acuerdo para convivir en un ambiente de igualdad, seguridad jurídica y de justicia, nos ayuda a diferenciar lo que está permitido y no. Y ahorita eso suena fácil, pero imagínense antes.

Y para que te quede claro como funciona, te pongo un ejemplo: En tiempos donde no había Constitución, si yo llegaba y construía mi casa sobre su jardín no había nada que nos dijera si era ilegal o no, podía ser mal visto, pero nos íbamos a tener que arreglar como pudiéramos y eso no siempre salía bien. Ahora, después de la promulgación de la Carta Magna, ya tenemos por escrito sobre qué si se puede y qué no, y podemos llegar a acuerdos más claros y con menos problemas.

¡Esa es la grandeza de este documento! Nos ayuda a llevarnos bien entre nosotros, pero también con las instituciones y a convivir mejor con todo el territorio y hasta con otros países. Ahora está en la ciudadanía no tolerar delito alguno, ya que al hacernos de la vista gorda frente a actividades que rompan la ley, se genera un círculo vicioso del cual es muy difícil salir.

¿Qué podemos regalarle a la Constitución en su cumpleaños?

Pues es fácil: Para cuidar nuestra constitución y que ella nos cuide necesitamos fortalecer la cultura de la legalidad. O sea: Encargarnos de que niñas y niños sepan la importancia de cuidar a los demás, de defender los derechos, respetar las reglas que existen para que nos llevemos mejor y no querer brincarse las leyes que no nos gustan. Para esto tenemos que hacer equipo todas y todos: Padres y madres de familia, escuelas, [email protected] y [email protected]

En conclusión: La Constitución es una verdadera joya y es la que cuida y contiene todos nuestros derechos y garantías como mexicanos, es nuestra porque así como nos cuida nosotros tenemos que cuidar de ella.

Pero te tengo una pregunta: ¿Tú crees que nuestra Constitución es aplicada como debe ser o solamente es bella en papel?

Tírame un centro y dame tu opinión.