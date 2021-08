12 mil predios no están titulados en la zona maya de Q. Roo

Más de 12 mil predios de Felipe Carrillo Puerto carecen de títulos de propiedad y no cuentan con ese documento que les da una validez y certeza jurídica a los propietarios de los inmuebles.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Territorio Urbano Sustentable (Sedetus) en el municipio carrilloportense, únicamente se han elaborado 153 títulos de propiedad en seis colonias de 16, como Javier Rojo Gómez, Lázaro Cárdenas, Leona Vicario, Plan de Ayala, por mencionar algunas.

El Ayuntamiento tiene un registro de 13 mil 101 predios; nueve mil 479 son urbanos; tres mil 73 son rústicos y 549 catalogados como otros, los dueños cuentan con una cédula catastral y al año contribuyen con sus impuesto predial.

Asimismo, eso ha despertado la inconformidad por parte de ciudadanos quienes desde hace mucho tiempo han realizado los trámites correspondientes, han pagado de 10 a 20 mil pesos para tener sus títulos, pero hasta la fecha, sólo cuentan con recibo de pagos y la autoridad no les ha liberado la documentación.

Edi Sánchez Hernández habitante de la colonia Javier Rójo Gómez explicó que, desde hace muchos años, cuando Sedetus, se llamaba Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir), hicieron el procedimiento para obtener sus títulos, sin embargo, hasta la fecha no les han entregado nada.

“No sabemos qué ha pasado con nuestra documentación, nos hemos acercado con las autoridades y nos dicen que no estamos registrados, que no hay tal documentación, que no ha sido válida nuestro pago. Eso nos desesperó, necesitamos contar con la certeza legal del terreno”, afirmó.

Comentó que al no contar con una certeza legal no pueden proceder para la entrega de los predios a sus hijos de manera regulada, corren el riesgo de que se peleen, se intesten o problemáticas adicionales que pueden surgir por la falta de los títulos.

Dijo que así como él, hay decenas de personas quienes se mantienen en la incertidumbre, no saben a quién acudir para que los atienda, sienten que han agotado todos sus recursos con la dependencia.