2 mil perritos mueren por ola de calor en Chetumal

En Chetumal en cada ola de calor fallecen más de 2 mil perros y gatos callejeros, debido a que no tienen acceso a agua fresca y terminan deshidratándose, sufriendo colapsos fatales.

Luisa Verduzco Castilla, de la asociación “Patitas Chetumal”, explicó que en el último mes han incrementado sus esfuerzos por dotar del vital líquido a la fauna callejera, pero lamentablemente muchas veces no llegan a tiempo.

“En la capital del Estado tenemos un problema muy grave con el abandono de mascotas, y esto ha provocado que más de 50 mil gatos y perros deambulen por las calles sin ningún tipo de protección. Todos estos animales sufren durante cada temporada de calor, y lamentablemente muchos fallecen”, señala.

Señaló que así como se trata de hacer respetar las leyes de Bienestar Animal, también es importante que como ciudadanos seamos responsables al tener una mascota, ya que el hecho de brindar atención a animales callejeros no debería ser porque deberían estar en sus hogares.

Comentó que al intentar concientizar a la población éstos responden que los gatos y perros pueden tomar agua de la bahía, cuando esta no es potable. También no todos los gatos y perros callejeros logran llegar a la Sabana, y cuando lo hacen muchas veces son atacados por lagartos.

Añadió que desafortunadamente existen muchas mascotas que por alguna razón deambulan por las calles, soportando el intenso calor del sol y del asfalto, lo que puede ocasionarles desde deshidratación hasta quemaduras en sus patitas, lo cual es muy doloroso para ellos.

El médico veterinario zootecnista, Osvaldo Álvarez, señaló que “las mascotas no deben sacarse a pasear después de las 10 de la mañana, ya que el calor extremadamente alto hasta las 6 de la tarde puede ocasionarles un golpe de calor. Un animalito puede estar sin comer, pero no sin tomar agua. Si no la consiguen en un día, un animalito puede descompensarse y perder la conciencia"