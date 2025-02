2027, la lucha política que viene

La carrera por la gubernatura no decepciona, inicia apenas el segundo mes del año 2025 y ya vemos actores políticos afinando y aplicando todo tipo de estrategias de posicionamiento rumbo al 2027.

Y es que no es para menos, hablamos de la gubernatura de uno de los principales estados turísticamente hablando Quintana Roo, con 12 destinos que lo han ubicado como uno de los preferidos no sólo del país, si no del mundo.

Pues bien, esa gubernatura se peleará con uñas y dientes a partir del segundo semestre del 2026 y los primeros meses del 2027, para en junio ir a las alecciones. Es por ello que instalar la imagen desde el 2025 es primordial para todos aquellos que quieren ese cargo, puesto que todo el año 2026 será de mediciones de posicionamiento e imagen.

Una de las que ya marcó una estrategia de contacto directo con los votantes para mantener vivo el nombre es Marybel Villegas, que ya anunció los encuentros de la transformación para poder recorrer el estado y posicionarse en el gusto del electorado.

Por otro lado, hay figuras como Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez que, por la responsabilidad de su encargo y el trabajo constante que realiza, su misma encomienda la ubica al lado de la gente, acciones a lo cual le imprime esas ganas que, como gente joven, transmite.

Los senadores Eugenio Segura y Anahi González también andan en la misma jugada, y en el mismo movimiento morenista saben el objetivo de los legisladores.

Tenemos también a la secretaria de Gobierno Cristina Torres, cuyo trabajo habla por sí mismo, recorre todo el estado y escucha y atiende a los ciudadanos.

La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado es otra de las figuras que no se debe perder de vista, aunque dicen los que saben que buscará más bien la reelección. Como sea, Mercado trabaja 24/7.

Mientras tanto en la oposición se mantienen los mismos nombres, aunque en algunos partidos se ha registrado crecimiento como es el caso de Movimiento Ciudadano, donde las cúpulas ya han dicho que para el 2027 se mandará a los mismos candidatos y candidatas a las presidencias municipales, entre estos a Lidia Rojas en OPB, y en Tulum a Jorge Portilla.

Así las cosas en el primer mes del 2025, y se espera que en los próximos días se alargue la lista de aquellos que iniciarán precampaña rumbo a los procesos internos de sus respectivos partidos. Hasta la próxima.