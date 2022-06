34% de la población en Quintana Roo, sin dosis de refuerzo contra Covid

Sólo el 66% de la población susceptible a vacunación contra el Covid-19 en Quintana Roo cuenta con la aplicación del primer refuerzo, mientras que únicamente el 1% cuenta con el segundo refuerzo, comúnmente conocida como la cuarta dosis.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud en el estado, explicó que esta última no está abierta para toda la población, sino que se ha aplicado sólo al personal de salud y a la población vulnerable, como las mujeres embarazadas, pacientes de cáncer, con inmunosupresión y personas de la tercera edad.

La funcionaria mencionó que se tiene una cobertura del 100% de la primera dosis contra Covid-19 y del 91% para segundas dosis.

De acuerdo con el Hospital General de Cancún "Jesús Kumate Rodríguez", el incremento de casos se está dando entre población joven, en su mayoría con esquemas completos de vacunación, por lo que se diagnostican cuadros leves.

“La mayoría son casos moderados que no ameritan hospitalización, se muestrean y continúan en casa con reposo aislado, pero no hemos tenido ningún caso grave hasta el momento”, dijo Óscar Pérez González, encargado de la dirección del nosocomio, quien añadió que sólo tienen un paciente positivo, pero no ingresó por COVID-19, sino por otra falla orgánica.