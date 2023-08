5 habilidades clave para mantener un perfil laboral atractivo

En un contexto de automatización como el que se plantea con el futuro del trabajo, las personas trabajadoras necesitarán desarrollar nuevas habilidades para adaptarse y convivir con la tecnología. Las competencias que harán un perfil atractivo en este entorno pueden ser más blandas que técnicas.

De acuerdo con el estudio Esperanzas y miedos de la fuerza laboral 2023 de PwC, el 63% de los trabajadores en México reconoce que las habilidades requeridas en su puesto laboral cambiarán de manera significativa en los próximos cinco años.

“Es fundamental realizar una evaluación en cuanto al reskilling y upskilling que el talento requiere para determinar quiénes pueden aprender nuevas habilidades y quiénes necesitan una actualización en las habilidades que su puesto actual demanda”. En este sentido, los trabajadores consideran que las cinco habilidades más relevantes para el futuro del trabajo son:

Pensamiento crítico (82%)

Capacidad de adaptación (81%

Liderazgo (79%)

Competencias corporativas (76%)

Competencias digitales (72%)

En términos generales, la fuerza laboral confía en que los empleadores invertirán en el desarrollo de estas competencias. De hecho, seis de cada 10 empleados opinan que si su empresa apuesta por su entrenamiento logrará mantenerse competitiva por los próximos 10 años.

El 71% de los encuestados asegura que, en un contexto de automatización, necesitan de un entrenamiento especial. “La confianza que posee el talento de recibir una capacitación adecuada es una oportunidad para las empresas de satisfacer una de las expectativas más importantes del talento”, refiere el estudio.

Uno de los desafíos en torno al desarrollo de habilidades es ofrecer los espacios adecuados para que las personas pongan en práctica lo aprendido. En este contexto, sólo la mitad de los empleados encuestados asegura que su empresa ofrece un entorno para aplicar las competencias que serán importantes para su función en los próximos cinco años.

En términos generales, la percepción sobre el impacto de la automatización es positiva. En buena medida, esto se vincula con la confianza en la capacitación y el fácil acceso a herramientas como la inteligencia artificial (IA), destaca PwC.

El 34% de las personas considera que la digitalización aumentará su productividad y eficiencia, un 30% espera que la tecnología cree las posibilidades para aprender nuevos conocimientos y un 22% muestra optimismo en torno a las oportunidades de trabajo que se generaran en este contexto.

No es el robot ni la IA, son las habilidades. Aunque la mayoría de los empleados percibe más impactos positivos que negativos, los temores en torno a la digitalización y automatización del trabajo siguen presentes. Sin embargo, el miedo ya no es a ser reemplazado por un robot o por la IA, la mayor inquietud se relaciona con no contar con las habilidades adecuadas para relacionarse con estos avances.

“El reto para las compañías consiste en determinar, dentro de su estrategia de transformación tecnológica, qué nuevas habilidades requerirán las personas cuando, por la automatización, deban enfocarse en tareas más complejas, cuáles serán las habilidades humanas que la tecnología no podrá reemplazar y qué tipo de cambio cultural demandará un esfuerzo de estas magnitudes”, comentó Francisco Briseño, socio líder de Workforce Transformation para PwC México.

Entre las percepciones negativas, un 20% de los trabajadores reconoce que necesitará nuevas habilidades, pero duda si podrá desarrollarlas. Un 11% considera que la digitalización cambiará de forma negativa la naturaleza de su trabajo y sólo el 9% muestra temor a ser reemplazado por la tecnología.

“Dentro de los impactos negativos, destaca el hecho de que, más que su reemplazo, al talento le preocupa su falta de conocimientos o capacitación para utilizar la tecnología de manera efectiva; incluso, ésta es una preocupación que también comparten las empresas”, señala la consultoría.

Canadá se une a Estados Unidos en la pelea vs. México por maíz transgénico

En la controversia en torno a las medidas mexicanas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, Canadá anunció su intención de unirse al proceso como tercera parte interesada en el panel de disputa.

El proceso de panel fue iniciado el pasado 17 de agosto por los Estados Unidos, en respuesta a ciertas medidas adoptadas por México en relación con el maíz transgénico. La decisión de Canadá, tomada en virtud del Artículo 31.14 del T-MEC, demuestra la creciente complejidad y alcance de las discusiones en materia de comercio agrícola entre estas naciones.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Comercio, Canadá es un “importante productor y exportador de productos agrícolas”, por lo cual tiene un interés sistemático en esta disputa al resaltar la importancia de interpretar correctamente las obligaciones de sanidad y fitosanidad (SPS) establecidas en el T-MEC.

“Canadá tiene un fuerte interés sistémico en asegurar la interpretación correcta de las obligaciones de sanidad y fitosanidad (SPS) del T-MEC; es decir, que las medidas SPS se basen en principios científicos, estándares internacionales relevantes, directrices y recomendaciones, o evaluaciones de riesgo apropiadas”, señaló.

En su notificación oficial, el Gobierno de Canadá enfatizó la importancia de que las medidas SPS no obstaculicen “innecesariamente” el comercio y que estén diseñadas únicamente para proteger la vida humana, animal y vegetal. Además, busca asegurar que las medidas no sean más restrictivas de lo necesario para alcanzar los niveles adecuados de protección.

AMLO se pronuncia sobre la ‘guerra’ de EU vs. México por maíz transgénico: El presidente Andrés Manuel López Obrador ve con buenos ojos que Estados Unidos haya anunciado la creación de un panel de resolución de controversias -en el marco del T-MEC- para “abordar” la negativa de México de recibir maíz transgénico para consumo humano.

El mandatario mexicano dijo que este panel es una buena oportunidad para demostrar que el maíz genéticamente modificado es dañino para la salud y reiteró que México no está violando ningún artículo del Tratado de Libre Comercio.

“Es importante que hayan solicitado el gobierno de Estados Unidos ir a un panel para resolver lo del maíz transgénico. Es importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo. El panel nos va a permitir presentar pruebas y hacer propuestas”, dijo AMLO la semana pasada.

“Nosotros lo que hicimos es emitir un decreto para que no se use maíz amarillo -que nosotros consideramos transgénico- para consumo humano. Ellos se inconforman, pero yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores, tienen mucha influencia”, añadió.

En este sentido, el titular del Ejecutivo adelantó que su gobierno aceptará la resolución que emita el panel de controversias. “Vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel, una vez que presentemos pruebas y se desahogue todo. Es una muy buena oportunidad, no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para el pueblo de México”, sentenció.