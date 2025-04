55 Aniversario de Cancún

Que rápido pasa la vida, cumple Cancún 55 años. Aún recuerdo mi llega a esta tierra prometida hace 29 años. Todo va creciendo en cualquier tema. Cuartos de hotel, restaurantes, fraccionamientos, calles y avenidas nuevas, más y más escuelas, hospitales, negocios, centros comerciales.

La gente sigue llegando y todos son números al alza. Mucho se ha hecho, también falta mucho por hacer; y cada uno de nosotros debemos de construir desde nuestra propia trinchera el bien y el progreso sustentable y para nuestras familias y para todos, de esta tierra que a todos ha dado mucho.

Gente que llego sin nada y ahora tiene mucho, gente que llego con mucho y ahora le va mejor. Estos dos casos son de los más comunes, aunque igualmente hay gente que llego a hacer dinero, para regresarse a su lugar de origen.

De esos no conozco a nadie que lo haya logrado. Esta tierra tiene algo mágico, si lo vienes a dar todo, te da todo, pero si vienes a ver que sacas, te sacude y te saca de aquí. Sera verdad, será mentira o será una coincidencia, pero así es.

En mi área me ha tocado comenzar cosas que no había, comenzar proyectos culturales importantes, responsabilidades que he realizado con toda la pasión que me crea el hecho en sí. Unas han salido bien, otras no, pero la terquenacidad por delante me sigue empujando a seguir realizando en mi área más cosas que se queden y se institucionalicen.

En estos 55 años como ciudad se ha hecho más que lo que ha crecido una ciudad en el mundo en tan poco tiempo. Ciudades de cuatrocientos y quinientos años y hasta los trecientos años o más de su fundación se han visto cambios significativos; y nosotros tenemos mucho que agradecer, porque con toda la tecnología e inventos de los que hacemos uso sin darnos cuenta hoy en día, nos han permitido este vertiginoso crecimiento en donde prácticamente tenemos todos lo que las ciudades viejas ya poseen.

Entiendo que no todas las áreas están cubiertas, pero tenemos prácticamente de todo. Abastecimiento de alimentos, servicios médicos, escuelas y demás ya están aquí y cada día hay mejores.

Por supuesto que no hay quien siga renegando, pero esas personas las hay en todos lados y nunca están contentos con nada y tampoco hacen nada. Sigamos trabajando para que nuestro Cancún, siga siendo grande. Hasta la próxima semana.