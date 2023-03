8M: Retumba la exigencia de justicia en Quintana Roo

Mujeres, niñas y adolescentes de Cancún participaron de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que logró una convocatoria de más de cuatro mil personas, cifra que no se había alcanzado desde el 2020.

Antes de la pandemia "fuimos ocho mil, el año pasado llegamos a dos mil y hoy otra vez lo estamos tirando", afirmó Diana Miramontes, organizadora de la marcha del 8M.

El contingente partió del Malecón Tajamar, marchó sobre avenida Tulum hasta llegar a la glorieta de El Ceviche, donde se hizo un pase de lista.

"¡Presente!" respondieron al escuchar el nombre de Diana García, Fernanda Cayetana, Francisca Mariner y de muchas otras que se encuentran desaparecidas.

Las colectivas recordaron que en 2022, se generaron más de 145 fichas de búsqueda de mujeres y niñas.

"Lo que no se no nombra, no existe y lo que no existe, no se investiga", afirmaron las colectivas, quienes exigieron que todos los casos se investiguen con perspectiva de género.