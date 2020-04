¡A innovar! Mexicana deja la carpintería para hacer trajes médicos

Ante la contingencia sanitaria, Mónica Sanvicente puso pausa a su oficio de carpintería para dedicarse de tiempo completo a confeccionar trajes para el personal médico que da la batalla en los hospitales de Cancún para mitigar los efectos de la pandemia.

Aunque la confección hasta hace unos meses era un pasatiempo, durante esta cuarentena ha resultado algo productivo frente a la incertidumbre del personal de salud por los materiales de protección que envía el gobierno federal.

Ante el desabasto de tela quirúrgica, Mónica comenzó a coser trajes de impermeable que han sido ya muy demandados por el personal del El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cancún.

Contó a Novedades que todo empezó cuando su amiga, enfermera en el hospital del ISSSTE, le solicitó apoyo para un traje más resistente, pues el proporcionado por la dependencia a nivel federal no satisfacía las necesidades de protección ante un virus que tiene una posibilidad de contagio mucho más alta que la gripe común o la influenza tipo H1N1.

“Cuando ella lo mostró allá en el hospital, pues a muchos les gustó y me empezaron a pedir que les hiciera más. Como la tela quirúrgica se acabó porque se están haciendo muchos cubrebocas, empecé a hacerlos de hule impermeable y dicen que con ese se sienten más seguros”, indicó Mónica a Novedades.

Esto, además, se ha convertido en una oportunidad para que Mónica tenga ingresos para su familia, pues en la carpintería se quedó sin trabajo debido a la propia contingencia sanitaria.

“Ahorita pues no tengo trabajo de eso, la gente está usando el dinero para lo que es indispensable, no está preocupada por comprarse una mesa o una silla. Los trajes no son donación, pero yo los doy baratos, para recuperar también lo del material”, dijo.