¿A quién prefiere?

La pregunta que titula este editorial será la que definirá la candidatura presidencial de Morena. El dirigente nacional Mario Delgado le puso valor: 75% de toda la encuesta. De acuerdo con una entrevista reciente con El País, el líder difundió que el partido aplicará un cuestionario nacional (abierto a toda la población) para conocer a qué "corcholata" prefiere la gente. Es la pregunta "de control", necesaria en todo tipo de sondeo.

Los demás reactivos, como los atributos en torno a la honestidad, la cercanía o el compromiso (25% del valor restante), serían casi testimoniales. Es decir: quien aventaje entonces en esa pregunta, triunfará en la encuesta, y ello significará convertirse en coordinador o coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación; lo cual, en los hechos, implicará obtener a la postre dicha candidatura. El acuerdo aprobado por el Consejo Nacional es que tendrá un formato híbrido, un formulario de preguntas y una papeleta electoral. Los detalles de la recta final serán oficializados próximamente.

Según Delgado, los cuatro morenistas estuvieron de acuerdo: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. No hubo referencias a Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (Verde), aunque seguramente es asunto "planchado": ambos han asegurado a distintos medios que no romperán con los aliados si no les favorecen los números (probablemente así será).

Es un tema novedoso para la 4T, porque en anteriores procesos los atributos pesaban más en el panorama general. Deberá analizarse en su justo contexto una vez conocidos los resultados.

Cabe recordar que los recorridos terminarán el próximo 27, porque entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se procesará el ejercicio de careos, para dar a conocer a la persona ganadora tres días después, el 6. En unas tres semanas.

Son momentos definitorios, de cierre, cuando nadie puede dar un paso en falso. Es el famoso "todo o nada". Si las encuestas hasta ahora no fallan y muestran fielmente "la preferencia" progresiva, Claudia Sheinbaum se alzaría con el triunfo. Por cierto, alista otra visita a la entidad.

Desorbitado

A propósito de mujeres que buscan la candidatura presidencial: Xóchitl Gálvez visitará Cancún y Playa del Carmen el lunes 21 de agosto. La aspirante del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) estará en la ciudad más poblada y en el bastión opositor. Nada casual.

Será interesante observar los respaldos en una etapa igualmente decisiva. De acuerdo con lo divulgado, el 3 de septiembre habría candidata o candidato. Según esos números, Xóchitl lleva la delantera.