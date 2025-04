A sus 50 años, Quintana Roo lleva una decena de ediles aprehendidos, y va por más

Quintana Roo, pese a ser joven políticamente hablando (50 años) lleva ya un buen número de presidentes municipales que han pisado la cárcel por malos manejos en sus finanzas, o derivado de alguna actividad que han realizado en la función pública.

A la fecha van 10 ex presidentes municipales que han sido apresados, y la lista podría llegar por lo menos una docena con la posible detención de Laura Fernández Piña, quien está amparada, y con la investigación que se hace a Lili Campos Miranda.

Se puede decir que Laura Fernández anda a salto de mata, ya que derivado de presuntas irregularidades administrativas y el desvío de recursos públicos por más de 78 millones de pesos cuando fue presidenta municipal de Puerto Morelos, tiene sendas denuncias y ha tramitado un amparo para no ser detenida; sin embargo, la continuidad de ese amparo se resolverá a fin de mes por las autoridades judiciales. Es decir, se le ratificará o retirará y, de ser lo último, podría ser aprehendida en cualquier momento.

Por lo que se refiere a Lili Campos Miranda, la ex edil se ha cobijado bajo el manto protector del diputado federal Ricardo Monreal , y está por verse si ese manto será suficiente para librarla de alguna orden de aprehensión.

Y es que la situación de la ex priísta, ex panista y ahora bajo el cobijo del morenista se complica cada día más ahora que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por alrededor de 90.5 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, la última de su gobierno.

Ahora bien, la historia reciente nos dice que la lista de ex presidentes municipales encarcelados inicia con el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien si bien fue apresado como ex gobernador, también fue presidente municipal de Benito Juárez. Le sigue Rafael Lara Lara como parte del llamado Maxiproceso Cancún; Arturo Contreras Castillo, (por los llamados cheques de hule) y los casos políticos de Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea y Gregorio Sánchez, todos ellos del municipio de Benito Juárez, (Cancún).

En el ahora municipio de Playa del Carmen tenemos a Gabriel Mendicuti Loría, claro no fue aprehesado por temas relacionados con su administración, pero al fin y al cabo ex presidente municipal; a Mauricio Góngora Escalante, quien fue acusado de un presunto desvío por 400 millones de pesos durante el periodo 2013 a 2016, y Rafael Castro Castro, ex presidente municipal interino de Playa del Carmen. El también ex tesorero de Mauricio Góngora fue declarado culpable por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En Tulum, Edith Mendoza Pino, presidenta municipal de Tulum de 2011 a 2012, fue acusada de malversar 42 millones de pesos y de hacer un mal uso de la función. Estuvo en prisión preventiva.

El ex presidente municipal de Tulum, David Balam Chan, estuvo bajo resguardo domiciliario por presunto Desempeño Irregular de la Función Pública, con un daño patrimonial de 114 millones de pesos, denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado.

Así las cosas en la lista de autoridades municipales, algunas encarceladas y otras solo detenidas, del joven estado de Quintana Roo. Hasta la próxima.