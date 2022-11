Abogan por la venta de alcohol: piden descuento en tramites para negocios

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Quintana Roo solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado un descuento del 50 por ciento en el pago de los trámites correspondientes para la venta de bebidas alcohólicas.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente del organismo a nivel estatal, informó que se reunieron con la Dirección de Patentes de Sefiplan para poder obtener dicho descuento en los pagos para el próximo año para sus más de mil 300 agremiados.

Detalló que se busca específicamente una reducción en el cobro de tres rubros:

El entrevistado señaló que, de conseguir dicho descuento, casi mil 300 establecimientos agremiados a dicho organismo en todo el estado se beneficiarían de esta gestión.

Si bien la Sefiplan ha expresado la posibilidad de conceder estas deducciones, le hicieron ver a los representantes de la industria restaurantera que la decisión final dependerá de cómo quede la miscelánea fiscal para el próximo año, agregó el también chef.

En cuanto a las licencias para vender bebidas alcohólicas durante el Mundial de Qatar 2022, Marcy Bezaleel Pacheco señaló que no había mucho qué negociar, puesto que los horarios de los juegos que más expectativa generan, se encuentran dentro del horario establecido para la venta de estos productos.

"No vimos necesario negociar algo, porque los horarios están claros para la venta de alcohol en Quintana Roo, que van de 10 de la mañana a 11 de la noche, mientras que los partidos que son antes de ese horario no representan una gran ganancias para los restaurantes, porque son equipos de países en los que realmente no tenemos tanto turismo ni afición”.