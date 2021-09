Aborto legal: Mujeres de Q. Roo van a CDMX a interrumpir su embarazo

Desde 2007, 152 mujeres de Quintana Roo han viajado a la Ciudad de México para hacer uso de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), convirtiéndose en la entidad del sureste con el mayor número de mujer en busca de un aborto legal.

Las estadísticas del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo indican que han proporcionado atención a 237 mil 643 personas en los últimos 14 años, de los cuales 357 son gestantes provenientes de los cinco estados que conforman la región.

De ellas, el 42.5% declararon ser originarias de Quintana Roo, seguido de Chiapas (79), Tabasco (62), Yucatán (48) y Campeche (16).

“Va quien puede ir. Que seamos el estado de la península que más mujeres asisten a la Ciudad de México por este servicio habla de una necesidad insatisfecha”,

dijo Silvia Chuc, integrante del comité organizador de la Mega Marcha del 28S en Cancún.

La entrevistada indicó que muchas de quienes pudieron viajar hasta la capital del país pudieron también ser víctimas de violación que no tuvieron la información para acceder al procedimiento legal en Quintana Roo, ya que existe un gran desconocimiento de los derechos.

Por lo que los grupos que pugnan por los derechos reproductivos de las mujeres han insistido en el cumplimiento de la NOM-046 que establece que toda persona que se declare víctima de una violación y que de ello resulte embarazada, puede solicitar a los servicios de salud un aborto sin necesidad de presentar una denuncia o prueba de los hechos.

“El tema de la NOM-046 es algo que hemos estado impulsando, no sólo para que se transparenten las cifras, sino para que se difunda que es un derecho de las víctimas y no lo hacen. Las exigencias no han cambiado”.

Según el perfil de quienes recurren a los servicios de ILE, la mayoría eran mujeres solteras que informaron tener entre 18 y 24 años de edad, y un estado de embarazo menor a las cuatro semanas.

El reporte indica que el método más usual para la interrupción del embarazo fue el medicamento, en menor medida la aspiración y el legrado uterino instrumentado.

