Aborto legal: Grupos pro vida van contra educación sexual en escuelas

Alrededor de 150 personas pertenecientes a 12 organizaciones antiaborto y pro vida se reunión en la sede de del Poder Judicial de la Federación en Cancún para protestar contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto en México y la educación sexual en las escuelas.

La semana pasada, la Suprema Corte determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, ya que no se pueden desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.

Silvana Chávez Flores, una de las ciudadanas que se encuentra en contra de esta medida, señaló que defenderán la soberanía del estado para que en Quintana Roo “siga siendo próvida”.

“La vida es el primer derecho humano ¿qué podemos esperar de legisladores, ministros o de presidentes que no respetan la vida de los vulnerables? Lo peor, porque estaremos en una sociedad donde se aplica la ley del más fuerte y no queremos eso”.

Señalaron que pugnarán ante el Congreso del Estado para que la educación sexual sea una decisión familiar y no de las autoridades educativas.

“Nos hemos dado cuenta que han pasado sobre el derecho de los padres a educar a sus propios hijos conforme sus principios y valores y le están dando una pseudoeducación sexual, que lo único que hace es genitalizar a nuestros niños, sexualizarlos y hacerles creer que los anticonceptivos son la panacea y no lo son”.

Durante la protesta también participaron médicos, quienes pidieron a las autoridades respetar la objeción de conciencia ante los casos de aborto, ya que consideraron que esta práctica se encuentra fuera de su juramento profesional y etica personal.

Beatriz Ramos, representante de Médicos por la Vida en Quintana Roo, opinó que no deben ser obligados a realizar alguna práctica en contra de sus principios.