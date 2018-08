¿Quieres visitar Xcacel? Debes cumplir estas restricciones

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Tras la reciente apertura de Xcacel-Xcacelito, Alejandro Arenas Martínez, encargado de administrarlo, asegura que buscan que todos se conviertan en un guardián de este lugar.

Dio a conocer que aún no hay presupuesto para su funcionamiento y no hay guardavidas, pero se han instalado puestos denominados S.O.S, en caso de que alguien requiera ayuda. "Sólo se dispone de un área para nado frente a los arrecifes y alejado algunos metros de la entrada principal. No hay limpieza de sargazo", apunta el entrevistado. Mucha gente llegaba por el cenote, y al no estar abierto al público se retiran por la presencia de sargazo en la costa.

Antes de que el público ingrese al santuario, se le explican todas las restricciones que aplican al visitante y se deben obedecer para la conservación del lugar. Ya informados, deciden si ingresan o no mediante la compra del brazalete. El límite de visitantes es la capacidad del estacionamiento. “Cuando no hay donde estacionar un vehículo no se admiten más turistas y se cierra la reja de acceso”.

El principal objetivo es la conservación de la tortuga marina y antes de la apertura se realizaron modificaciones para la seguridad de las personas que visitan la playa para ello se sectorizó la playa, pero también hay que resguardar todos los organismos, desde la tortuga, jaguar, venado, y demás que se encuentran dentro de las casi 600 hectáreas de la reserva estatal Xcacel-Xcacelito.

En primer término se colocaron banderas en la zona de riesgo de nado, que es la parte donde acostumbraba la gente tomar el sol y está justo frente a la entrada. “Es la zona donde se pueden ver las banderas rojas, y donde se encuentra la corriente de resaca”, peligrosa para la gente que nada sin precaución.

“Las estaciones S.O.S., cuentan con cuerdas, salvavidas y silbato que puede emplear quien acuda en auxilio de algún nadador en peligro. Se levanta una madera de color rojo en señal de alerta, se suena el silbato para llamar la atención y el salvavidas se lanza a la persona en peligro”, explica Arenas Martínez.

La zona de nado precisamente está del lado norte de Xcacel, frente al arrecife y donde hay menos posibilidades de corriente. El cenote no está abierto al público y no hay fecha para su reapertura.

Destacó Arenas Martínez la importancia de que la población participe en el cuidado y vigilancia porque la zona de protección no se limita sólo a la playa. Se extiende cien metros tierra adentro y hay gente que ingresa para caza ilegal, incluso se han robado cámaras que son trampas de video para conocer el movimiento de la fauna y crear un inventario.

La empresa a cargo de esta videovigilancia ha reportado estos robos de los equipos instalados y se aprovechan de la falta de personal para cometer estos ilícitos, afirmó.

De ahí el llamado para que se establezcan brigadas de voluntarios y se vigile el lugar, a fin de protegerla riqueza de fauna y flora del lugar.