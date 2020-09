Chetumal: abuelito pide ayuda para sobrevivir tras sufrir negligencia médica en el IMSS

Una mala práctica médica provocó que Ezequiel Martínez de 80 años quedara casi inmovilizado de por vida, sin que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le hicieran justicia.

El anciano de la comunidad de Pucté narró que hace algunos años sufrió una hernia que lo mando al hospital para ser operado, pero los médicos por descuido le cortaron los intestinos, lo que provocó una serie de complicaciones.

Aunque regresó al IMSS para que los médicos se hicieran responsables de su mala operación, asegura que por su condición humilde y falta de recursos fue ignorado.

“Fue en Chetumal donde me trozaron mi intestino y de ahí me mandaron a Cancún, pero ahí me dijeron que ya no se puede hacer nada porque paso mucho tiempo y únicamente me pensionaron pero no me dieron ninguna indemnización”, denunció.

Hoy le cuesta trabajo para sobrevivir con los poco más de dos mil pesos que consiguió que le dieran de pensión por el IMSS por dejarlo incapacitado, ya que vive con su esposa y su nieta que le dejaron por uno de sus hijos.

“Vivo solo con mi familia, y no puedo trabajar ahora necesito unos estudios porque cada vez se me hace más grade la barriga y ya me da dolor hasta para caminar”, refirió Ezequiel Martínez.

Y aunque ha pedido apoyo al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y al Congreso del Estado de Quintana Roo, nadie lo ha querido apoyar y sus solicitudes han quedado en el olvido.

Don Ezequiel se ve obligado a salir a la calle con todo y la pandemia de coronavirus para pedir ayuda

Dijo que únicamente ha recibido apoyo por parte de las autoridades de la comunidad de la delegación y la Comisaria ejidal, que le han dado despensas y algunos que otros medicamentos que necesita para el dolor.

“Con la pandemia me la he visto más difícil, como no puedo trabajar a veces nos quedamos sin comer porque no me alcanza el dinero para atender mi salud y para conseguir los alimentos para todo el mes”.

Realizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen en cuenta su caso y lo apoyen pues requiere de otros estudios para ver su condición actual de sus intestinos, y que el malestar y el dolor no le permite siquiera conciliar el sueño.

Finalmente dijo que por las condiciones en las que vive tiene que exponerse al virus y se ve obligado a salir de su casa para pedir apoyo en el parque de la comunidad, donde la gente le lleva limosna y algunos alimentos.